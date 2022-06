FW-Langthaler gratuliert Landesobfrau Mikl-Leitner zum „Schulball-Hunderter“

Statt drei Wochen auf eine Förderung zu warten gehen ja eigentlich auch zehn

Wien (OTS) - „Das ist wirklich ein großer Wurf“, zollt der NÖ-Landesobmann und Bundesobmann-Stv. der Freiheitlichen Wirtschaft, Reinhard Langthaler, dem genialen PR-Streich der Landeshauptfrau Mikl-Leitner Respekt. Nach ihrem wertvollen Ratschlag an das gemeine Volk, als Maßnahme gegen die Teuerung statt zehn Ballkleidern nur drei zu kaufen, bleibt sie nun der Linie treu und spendiert allen Niederösterreichischen Schülern einen Schulball-Hunderter. Freilich nicht jetzt, wo das Geld nur für Stromnachzahlungen, einmal Volltanken oder einen halben Wochenend-Einkauf zweckentfremdet werden würde, sondern wirklich erst zu Schulbeginn. „Vorfreude ist schließlich die schönste Freude“, weiß auch Langthaler.

Im Gegensatz zum Bund wird in Niederösterreich das Geld nicht mit der Gießkanne verteilt, sondern lässt es per Formular beantragen. Wann und wo man dieses Formular findet, wird in den Medien allerdings nicht berichtet. „Vielleicht gibt es ja eine lustige Schnitzeljagd im Hermann-Nitsch-Museum in Prinzendorf oder bei der NÖ-Landesaustellung in Marchegg“, erwartet Langthaler einen aufregenden Sommer. Aber möglicherweise werden die Bedingungen für die Teilnahme ja auch in den Organen des Landes Niederösterreich – der Bauern- und Wirtschaftskammerzeitung – in doppelseitigen Inseraten kundgetan. „Das wird auf jeden Fall spannend“, freut sich Langthaler.

Langthaler begrüßt, dass in Niederösterreich alle Kinder gleichbehandelt werden. Wie die Landeshauptfrau in den Medien ja erklärte, sei jedes Kind in Niederösterreich gleich viel wert. „Nämlich soviel wie eine Handvoll Tombola-Lose und ein Paar Würstel am Radlbrunner ÖVP-Ball“, rechnet Langthaler vor und freut sich nun auf umfassende Hilfspakete für die Niederösterreichische Wirtschaft, die sich für die landeseigenen Energieanbieter grade ausbrennt wie ein Luster. „Aber nicht nur die Kinder sind für Niederösterreich gleich viel wert, sondern auch die Unternehmer. Das zeigt sich an den an den Landesförderungen, die sie bisher gegen die Teuerungen bekommen haben – nämlich nichts“, so Langthaler abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitliche Wirtschaft - DIE NEUE FREIHEIT

Dkkfm. Andreas Hufnagl

Kommunikation und Marketing

Tel: 01/4082520-13, Mobil: 0043 664 1535826

hufnagl @ fw.at

http://www.fw.at