Hietzing: Bergsteiger-Ausstellung und Jugendstil-Schau

Letzte Gratis-Besichtigung am 29. Juni im Bezirksmuseum 13

Wien (OTS) - Ende Jänner wurde im Bezirksmuseum Hietzing (13., Am Platz 2) die Sonder-Ausstellung „Bergsteigen als Berufung – 100 Jahre Fritz Moravec“ eröffnet, die über den Lebensweg und über die großen Leistungen des Alpinisten Fritz Moravec (1922 – 1997) Auskunft gibt. Von Fotos bis zur Expeditions-Schachtel und einem Pickel des Gipfelstürmers reichen die Exponate. Seit Ende April präsentiert das Museum weiters die feine Foto-Schau „Jugendstil in Hietzing“ mit Arbeiten von acht Fotograf*innen. 25 Farbaufnahmen im Großformat zeigen reizvolle Jugendstil-Bauten und -Elemente im 13. Bezirk. Nunmehr gehen beide Ausstellungen zu Ende: Nur noch am Mittwoch, 29. Juni, wird dem Publikum die kostenlose Besichtigung von 14.00 bis 18.00 Uhr ermöglicht. Es gelten die aktuellen Corona-Richtlinien. Anschließend beginnt die traditionelle Sommer-Pause des Museums. Die ehrenamtlichen Bezirkshistoriker*innen sind weiterhin per E-Mail erreichbar: bm1130 @ bezirksmuseum.at.





Allgemeine Informationen:

Bezirksmuseum Hietzing:

