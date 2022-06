Grüne Wien/Otero-Garcia: Hunderte Jungbäume in Wien vertrocknet

Grüne fordern konsequente Jungbaumpflege und ausreichende Bewässerung

Wien (OTS) - Die Klimakrise ist bereits in Wien spürbar. Lange Hitzeperioden gehören mittlerweile zur Normalität und sie werden zunehmen. Besonders dramatisch trifft die Hitze Jungbäume in dieser Stadt. Neu gepflanzte Bäume müssen besonders gepflegt und ausreichend gegossen werden, um die schwierigen Bedingungen in der Stadt zu überleben. „Wer aufmerksam durch die Stadt geht, sieht unzählige kaputte und kranke Jungbäume. An manchen Plätzen, wie z.B. vor dem Wiener Praterstadion, ist die Situation katastrophal. Hunderte Bäume sind in Wien aufgrund mangelnder Bewässerung vertrocknet. Die Jungbäume von heute sind die Schattenspender und Klimaanlangen von morgen. Sie vertrocknen zu lassen, ist Ressourcenverschwendung und verantwortungslos“, so die Umweltsprecherin der Grünen Wien, Huem Otero Garcia.

Otero-Garcia fordert, dass die Pflegepläne der MA 42 dahingehend angepasst werden, dass alle Jungbäume ausreichend bewässert werden und die Hitze überleben. Auch die Ausschreibungen für die Beauftragung von Fremdfirmen zur Baumpflege sind so zu gestalten, dass Jungbäume ausreichend bewässert werden. Die Unternehmen, die die Stadt mit der Bewässerung von immerhin einem Drittel der Bäume beauftragt, müssen zudem kontrolliert und zur Verantwortung gezogen werden, wenn sie Bäume vertrocknen lassen.

Die Baumpflege macht immer mehr Arbeit in der Stadt. Das notwendige Personal und Budget muss daher entsprechend bereitgestellt werden. „Stadtrat Czernohorszky ist angehalten, hier nicht an der falschen Stelle zu sparen, denn es geht um die Lebensqualität der kommenden Generationen von Wiener:innen, vor allem von jenen mit geringem Einkommen, die auf hohe Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum angewiesen sind“, schließt Otero Garcia.

