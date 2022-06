AVISO: Festakt für das Ehrenamt im Parlament

Studienpräsentation zur Zukunft des Ehrenamtes am Dienstag, 5. Juli 2022, um 10.00 Uhr

Wien (PK) - 2021 und 2022 widmete das Parlament dem ehrenamtlichen Engagement der Österreicher:innen einen Schwerpunkt. In einem breiten Programm wurde die Bedeutung für die Gesellschaft thematisiert und gewürdigt. Dabei wurde ein Bogen von der Stelenausstellung am Heldenplatz über eine Podiumsdiskussion und einen Crowdsourcing-Prozess bis zu einem Dialogforum gespannt. Seinen Abschluss findet der Parlamentsschwerpunkt in einem Festakt am Dienstag, dem 5. Juli 2022. Ziel aller Aktivitäten war es, die Anliegen der ehrenamtlich Tätigen zu erheben und darzustellen.

Mit Unterstützung der FH Campus Wien wurden die Ergebnisse in einer Studie zur Zukunft des Ehrenamtes festgehalten. Elisabeth Haslinger-Baumann, Vizerektorin für Forschung und Entwicklung der FH Campus Wien, wird die Erkenntnisse im Rahmen des Festaktes präsentieren. Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka wird die Studie vor dem Hintergrund der geplanten Novelle des Freiwilligengesetzes an Sozialminister Johannes Rauch und Ehrenamts-Staatssekretärin Claudia Plakolm übergeben.

Die Eröffnungsworte wird Parlamentsdirektor Harald Dossi sprechen. Interviews werden mit den Vertreter:innen der Parlamentsfraktionen Andreas Hanger (ÖVP), Elisabeth Feichtinger(SPÖ), Rosa Ecker (FPÖ), Ralph Schallmeiner (Grüne) und Yannik Shetty (NEOS) sowie mit ehrenamtlich Engagierten erfolgen.

Veranstaltung: Festakt für das Ehrenamt

Zeit: Dienstag, 5. Juli 2022, 10.00 Uhr

Ort: Hofburg, Dachfoyer

Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind herzlich eingeladen und können sich unter medienservice @ parlament.gv.at anmelden. (Schluss) pst

