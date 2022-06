AK und ÖGB starten Infotour durch Wien

Erste Station heute in Floridsdorf

Wien (OTS) - Nicht nur zahlreiche Bands sind derzeit auf Tour – auch AK und ÖGB sind unterwegs: Heute starten die beiden Arbeitnehmer:innen-Vertretungen eine Infotour durch ganz Wien. Die erste Station ist am Bahnhofsvorplatz in Floridsdorf. Von 28. bis 30.6. wird es zwischen 15 und 19 Uhr Infos, Beratung und ein Glücksrad geben – zu gewinnen gibt‘s unter anderem ein Fahrrad, sowie Buch- und Thermengutscheine.

Bis in den Herbst hinein werden AK und ÖGB an verschiedenen Orten in Wien Station machen. „Wir hören zu, was die Arbeitnehmer:innen sagen, was sie derzeit besonders beschäftigt, und wir zeigen ihnen, welche Lösungen wir haben“, sagt AK Präsidentin Renate Anderl. „Diese Gespräche sind essenziell für unsere Arbeit“, ergänzt ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian: „Es ist uns immer wichtig, aus erster Hand zu erfahren, welche Anliegen die Arbeitnehmer:innen haben.“

Von Arbeitsrecht über Konsumentenschutz bis zu Lohnfragen – AK und ÖGB helfen immer weiter. Nähere Infos über die kommenden Stationen der Tour unter: https://infotour.at/

