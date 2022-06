2. Bezirk: Letzter Tag der Ausstellung „Straßennamen“

Wien (OTS) - Im Bezirksmuseum Leopoldstadt (2., Karmelitergasse 9) wird seit Mitte März die Sonder-Ausstellung „Straßennamen – einst und jetzt“ gezeigt. Die Schau besteht aus über 20 Tafeln und dokumentiert eindrucksvoll in Wort und Bild die Geschichte der Straßenbezeichnungen in Wien. Außerdem kann das Publikum acht Straßenschilder aus früherer Zeit betrachten. Am Mittwoch, 29. Juni, ist der Rückblick letztmalig von 16.00 bis 18.30 Uhr zu sehen. Der Eintritt ist gratis. Mehr Informationen per E-Mail: bm1020 @ bezirksmuseum.at.



Besucher*innen mögen die aktuellen Corona-Regelungen beachten. Die Schau beleuchtet verschiedenste Facetten der Thematik, zum Beispiel wird die Verwendung von Straßennamen zur „Politischen Propaganda“ behandelt. Von den alten „Hauszeichen“ bis hin zur heutigen Benennung von Verkehrsflächen in Wien erstrecken sich die Angaben. Das Bezirksmuseum Leopoldstadt ist im Internet zu finden: www.bezirksmuseum.at.





Straßennamen (Wien Geschichte Wiki)

www.geschichtewiki.wien.gv.at/Straßennamen#





Veranstaltungen im 2. Bezirk:
www.wien.gv.at/bezirke/leopoldstadt/

www.wien.gv.at/bezirke/leopoldstadt/



