Johann Singer zu Besuch auf der Fassadenakademie in Salzburg

Die Fassadenakademie des ÖFHF als wertvolles Weiterbildungsmodul

Brunn am Gebirge (OTS/https://www.oefhf.at/) - Der Österreichische Fachverband für hinterlüftete Fassaden ÖFHF setzte auch 2022 sein erfolgreiches Format „Fassadenakademie“ fort, das sich in erster Linie auf die Weiterbildung und Interessen von Verarbeitern, Zimmerfachkräften, Ingenieuren, Fassadenplanern und -beratern im Außendienst ausgerichtet ist. Es gab spannende Einblicke in Material und Verarbeitungstechnik, Montage und fachliche Umsetzung. „Das große Interesse an unserer Akademie, die in Salzburg im Lehrbauhof des WIFI stattfand, zeigt, wie wichtig es ist, auch mitten im Berufsleben immer am Puls der Zeit zu sein und etwas Neues kennenzulernen“, sagt Zaiser.

Wachsendes Interesse an der vorgehängten, hinterlüfteten Fassade

Dass die Akademie stark gefragt ist, zeigt nicht nur die mit über 55 Teilnehmern hohe Anzahl von Interessierten, darunter sogar heuer erstmals vier Frauen. Während die Unternehmen mitten in der baulichen Hochsaison ihre Mitarbeiter für die Weiterbildung freistellen, um an diesem Training teilzunehmen, wurde auch von einem politischen Vertreter – Herrn NR Abgeordneter Johann Singer - die Wertigkeit der Veranstaltung mehr als positiv konnotiert. Er verschaffte bei einem Besuch der Akademie einen persönlichen Eindruck: „Die Akademie als Brancheninitiative ist ein sehr guter Weg. Ich bin sehr positiv überrascht, dass so viele Mitarbeiter*innen von Unternehmen sich Anfang Mai, wo gerade Hochsaison in den Betrieben ist, sich die Zeit nehmen und die Teilnahme bei der Akademie für die persönliche Weiterentwicklung als besonders wichtig erachten. Für mich ist das ein klares Zeichen dafür, wie wichtig den Unternehmer*innen es ist, dabei zu sein, um gut ausgebildete Mitarbeiter zu haben.“ Da die Veranstaltung nach ÖNORM B2900 zertifiziert ist, erhält jeder Teilnehmer nach erfolgreichem Abschluss eines theoretischen Tests und des Praxisteils eine Schulungsurkunde.

Fachkräftemangel – ein Thema mit Brisanz

Neben dem drängenden Problem des akuten Fachkräftemangels in Österreich, dem die Fassadenakademie versucht, auf diese Weise entgegenzuwirken, ist es auch das Stärken des Qualitätsbewusstseins potentieller Auftraggeber. „Wenn seitens des Fachverbandes darauf geschaut wird, dass bei den Mitgliedsfirmen eine entsprechende Qualität vorhanden ist, dann halte ich das für eine sehr gute Sache“, unterstreicht Singer das Engagement des Verbandes.

Die Termine der Fassadenakademie des ÖFHF für 2023 sind bereits in Planung. Eine unverbindliche Anmeldung unter der Mailadresse info @ oefhf.at ist ab sofort jederzeit möglich.

