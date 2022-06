Continentale Assekuranz Service GmbH: BU-Vorsorge bei Maklern hoch im Kurs (FOTO)

Wien (ots) - Österreichische Makler vertrauen in besonderem Maße der Continentale Lebensversicherung. Das wurde beim diesjährigen Versicherungs Award Austria deutlich, der am 8. Juni in Gumpoldskirchen verliehen wurde. Hier erzielte der Versicherer in der Sparte Berufsunfähigkeit (BU) erneut eine Spitzenposition. Den Preis nahm Mag. Gerfried Karner, Geschäftsführer der Continentale Assekuranz Service GmbH (CAS), entgegen. Über die CAS sind die Produkte der Continentale Lebensversicherung in Österreich erhältlich.

Wie bei der letztmaligen Prämierung im Bereich BU im Jahr 2020 sicherte sich die Continentale auch in diesem Jahr einen hervorragenden dritten Platz. "Dass wir unsere Top-Platzierung bestätigen konnten, zeigt uns, dass unsere Produkterweiterungen bei den hiesigen Versicherungsmaklern sehr gut ankommen", freute sich Mag. Gerfried Karner.

Mehr Leistungen und umfangreicher Service

Erst Anfang des Jahres hatte die Continentale ihre bereits ausgezeichnete BU-Versicherung noch einmal um neue Leistungsbausteine und umfangreichen Service verbessert. "Ein wesentlicher Pluspunkt: Bei uns lässt sich der Versicherungsschutz dank zahlreicher Nachversicherungsgarantien, attraktiver Upgrade-Pakete und vieler Zusatzoptionen flexibel an neue Lebenssituationen anpassen. So ist der Kunde auch in Zukunft richtig und passgenau abgesichert."

Bedeutende Auszeichnung aus Maklersicht

Vergeben wird der Versicherungs Award Austria von der wissma Marktfoschungs GmbH. Basis ist eine Umfrage von wissma, an der sich mehr als 500 Versicherungsmakler in Österreich beteiligten. Sie bewerteten insgesamt 40 Versicherer in verschiedenen Bereichen, darunter Produktqualität, Maklerbetreuung, Polizzierung und digitale Schnittstellen.

Freie Vermittler finden speziell für sie aufbereitete Informationen zur Continentale PremiumBU unter https://makler.continentale.at/bu-vorsorge.

Über die Continentale Assekuranz Service GmbH

Die Continentale Assekuranz Service GmbH bündelt seit 2011 die Aktivitäten des Continentale Versicherungsverbundes in Österreich. Mag. Gerfried Karner als Geschäftsführer und sein sechsköpfiges Team sind im Wiener Büro sowie in den Regionen persönlich für die Vermittler da. Seit mehr als 25 Jahren ist der Verbund mit seinen beiden Lebensversicherern in Österreich aktiv - und das erfolgreich. 1996 startete die Continentale hier als Wegbereiter für die Berufsunfähigkeitsvorsorge. In diesem Bereich ist sie weiterhin einer der Markt- und Innovationsführer. Außerdem zählt sie mit ihren Fondspolizzen zu den Vorreitern auf dem hiesigen Markt. Mit günstigen und zugleich leistungsstarken Tarifen gehört das Verbundunternehmen EUROPA zu den wichtigsten Anbietern von Ablebensversicherungen.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Gerfried Karner

Geschäftsführer Continentale Assekuranz Service GmbH

Tel.: 01/5123352-16

office @ continentale.at