AVISO: Einladung zum Sommerfest in Mattersburg und zur Eröffnung des „Sonnencafés“ und „SamLa kids“ in Neusiedl

Der Samariterbund lädt zum Sommerfest am 2. Juli in Mattersburg und zur feierlichen Eröffnung des neuen Sonnencafés und SamLa kids in Neusiedl am 5. Juli 2022

Wien (OTS) - Der Samariterbund feiert in den nächsten Tagen gleich zwei Mal die neuen Einrichtungen für sozial benachteiligte Familien:

Sommerfest in Mattersburg am Samstag, 2. Juli 2022

Direkt zum Ferienstart lädt der SamLa kids in Mattersburg zum Sommerfest ein! Neben Köstlichkeiten aus dem Sonnencafé erwartet Groß und Klein ein buntes Programm: Basteln, Kinderschminken und natürlich Rettungsautos erkunden. Wir freuen uns auf zahlreiche Besucher*innen im FMZ 2000!

Öffnungszeiten: Mo-Do 10:00-14:00 Uhr, Fr 14:00-18:00 Uhr.



Feierliche Eröffnung des Sonnencafés und SamLa kids in Neusiedl am See am Dienstag, 5. Juli 2022

Am Montag, 4. Juli 2022, ist es soweit: in der Wiener Str. 62 in Neusiedl am See öffnen der neue SamLa kids und das Sonnencafé ihre Pforten! Die feierliche Eröffnung findet im Beisein von Vertretern der Landesregierung am 5. Juli 2022 um 14 Uhr statt. Der SamLa kids ist viel mehr als ein Second-Hand-Geschäft für Kinderwaren: Knüpfen von Kontakten, Ausprobieren von Neuem, saisonales Programm – ein vielfältiger Begegnungsort für Familien und Alleinerziehende. Neben dem erfolgreichen Standort in Mattersburg wird nun auch in Neusiedl hochwertiger Kinderbedarf und schönes Spielzeug zum kleinen Preis an sozial benachteiligte Kundinnen und Kunden verkauft – gut erhaltene Spenden machen es möglich. Im Sonnencafé gibt es Kuchen und Getränke für Jung und Alt – das Miteinander steht dabei im Vordergrund.

Öffnungszeiten: Mo-Do 10:00-14:00 Uhr, Fr 14:00-18:00 Uhr.

Die neuen Sozialzentren bestehen aus drei Teilen: Der Samariterbund Burgenland betreibt die Kaffeehäuser „Sonnencafé" und die Second-Hand-Kinderwaren-Shops „SamLa kids“. Samariterbund-Kooperationspartner soogut betreibt die Sozialmärkte „Sonnenmarkt“.

