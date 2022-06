VP-Wien ad Rechnungsabschluss: Wien braucht ein Planungskonzept zum Schutz von Naturkapital

Spezialdebatte zu Klima, Umwelt, Demokratie und Personal

Wien (OTS) - „Urbane Räume sind besonders durch die negativen Folgen des Klimawandels betroffen. Urbane Wärme- und Hitzeinseln sind bereits heute eine der größten Herausforderungen, auf die sich Städte und insbesondere der öffentliche Raum einzustellen haben“, so der Umweltsprecher der Wiener Volkspartei, Gemeinderat Josef Mantl im Zuge der heutigen Rechnungsabschlussdebatte.

Dabei gebe es in Europa einige Vorreiter, die Stadt Hamburg. Fassadenbegrünung werde derzeit noch sehr selten eingesetzt und Bäume bzw. Sträucher fehlen in flächig asphaltierten Gebieten. „Eine der wichtigsten Maßnahmen zur Klimawandelanpassung und als Alternative ist der Erhalt und Ausbau der grünen Infrastruktur. Wien braucht ein wesentliches Planungskonzept zum Schutz von Naturkapital und zur gleichzeitigen Steigerung der Lebensqualität“, so Mantl weiter.

„Aber nicht nur für die Menschen ist Grünraum Lebensqualität, sondern auch für unsere vierbeinigen Freunde“, so Tierschutzsprecherin Gemeinderätin Julia Klika. Im Fachkonzept für Grün und Freiraum kommen Hunde jedoch kaum vor. „Auf Hundezonen und Grünraumerhalt darf nicht vergessen werden“, so Klika weiter. Die Stadt müsse für alle lebenswert sein.

Die aktuelle Krise setze gerade die Landwirtschaft stark unter Druck. Vor allem seien auch viele Betriebe von der zukünftigen Erhöhung der Fernwärmepreise betroffen. „Wir verlassen uns auf viele landwirtschaftliche Produkte. Die Landwirtschaft muss sich aber auch auf die Politik verlassen können“, so Landwirtschaftssprecherin Gemeinderätin Elisabeth Olischar. Von der Stadtregierung gebe es aber aktuell wenig Engagement die Stadtlandwirtschaft zu unterstützen. Stattdessen rücke die Bebauung immer stärker an die landwirtschaftlichen Flächen. „Die Stadt muss sich endlich im Klaren werden, dass die Versorgung nur durch die Bäuerinnen und Bauern gewährleistet werden kann“, so Olischar abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Die Wiener Volkspartei

Mag. Peter Sverak

Leitung - Strategische Kommunikation

+43 664 859 5710

peter.sverak @ wien.oevp.at

https://neuevolkspartei.wien