PAYUCA Smart Parking App: Mobile User seit Parkpickerlreform um mehr als 25 Prozent gestiegen

Proptech sieht Potenzial: tausende ungenutzte Stellplätze in Wiens Garagen stehen leer

Wien (OTS) - Seit Anfang März sind die Zahlen der PAYUCA Smart Parking App von 30.000 auf 38.000 User geklettert. Der Bedarf an smartem Parkraum in Wien ist groß, dennoch stehen tausende Stellplätze in Wiens Garagen leer. PAYUCA nutzt dieses Potenzial unter der Straße seit Jahren und macht diese für Kurzparker:innen zugänglich. Gleichzeitig leistet die smarte Lösung einen wesentlichen Beitrag dazu, parkende Autos aus dem Stadtbild in Garagen zu verlagern und damit mehr Platz für Menschen und Bepflanzung zu schaffen.

Durch die Wiener Parkpickerlreform von März 2022, nutzen immer mehr Autofahrer:innen die Garagen des Proptechs PAYUCA. Von Ende Februar bis Juni haben sich mehr als 8.000 neue Nutzer:innen für günstigeres und stressfreies Parken entschieden. Wolfgang Wegmayer, Co-CEO von PAYUCA, zieht Bilanz: „Mit der flächendeckenden Einführung des Parkpickerls in Wien verzeichnen wir einen enormen Zuwachs an App-Neuzugängen. Das zeigt, dass User unsere sichere und günstige Alternative zum Parken auf den Straßen annehmen. Doch es gibt noch viel ungenutztes Potential, denn Schätzungen zufolge gibt es je nach Standort bis zu 40 Prozent Leerstand in den Garagen.“ Wegmayer untermauert damit einmal mehr, wie wichtig effizientes Parkraummanagement in Städten ist, da sich auch hinter den Fassaden der Wiener Bauten nicht selten Leerstände befinden, die zugunsten eines verbesserten Lebensraumes effizient genutzt werden könnten. Handelt es sich dabei schlichtweg um bestehende, ungenutzte Ressourcen, die durch ein digitales Update sowohl für die Autofahrer:innen als auch für die Immobilieneigentümer einen beachtlichen neuen Mehrwert darstellen.

Win-Win-Win: Für Autofahrer:innen, Immobilieneigentümer und Wiener:innen

Bereits 2015 wurde das Wiener Proptech PAYUCA mit der Idee gegründet, bestehenden Leerstand in Garagen für Autofahrer:innen zugänglich zu machen – smart, easy, schnell und kostengünstig via PAYUCA Smart Parking App. Mit der Smart Parking App können Parkplätze bis zu drei Stunden im Voraus reserviert und direkt angefahren werden – ganz ohne stressige Suche und unnötigen Spritverbrauch. Bezahlt wird bequem in der App. „Smart Parking bedeutet so viel mehr als nur das Auto abzustellen: Wir haben es uns im Sinne der Smart City zum Ziel gesetzt, parkende Autos aus dem sichtbaren Stadtbild in Garagen zu verfrachten. Damit wird wertvoller Lebensraum an die Wiener:innen zurückgegeben und mehr Platz für Menschen und Bepflanzung geschaffen“, erläutert Wegmayer.

Über PAYUCA

PAYUCA hat es sich zum Ziel gemacht, das Parken und Laden abseits der Straße so einfach & effizient wie möglich zu gestalten. Mit der PAYUCA Smart Parking-App deckt das Wiener Unternehmen seit 2017 erfolgreich Kurzparkbedürfnisse für mehr als 38.000 registrierte Autofahrer an über 70 Garagenstandorten ab. Mit seinen Parkraum- & E-Lademanagement Lösungen für die Wohnungswirtschaft, konzentriert sich PAYUCA dabei auf klassische Mietwohnhäuser. Immobilieneigentümer und Hausverwalter können durch unsere Lösungen einerseits ihren Leerstand monetarisieren und ihre Dauerparker einfach digital verwalten sowie dem Dauerparker ermöglichen sein E-Fahrzeug in der Garage direkt am Stellplatz zu laden. PAYUCA Parking Solutions hat derzeit 30 Mitarbeiter.

