HEIMSPIEL bringt Fußball für Kinder in den Gemeindebau

Mit dem Projekt HEIMSPIEL unterstützen SOS-Kinderdorf und Wiener Wohnen Kinder dabei, sich in ihrem direkten Wohnumfeld Spielraum zurückzuerobern.

Wien (OTS) - Pünktlich zum Schulschluss eröffnen Wiener Wohnen zusammen mit SOS-Kinderdorf und dem Bezirksvorsteher der Donaustadt, Ernst Nevrivy, die diesjährige HEIMSPIEL-Saison im Gemeindebau Donaustadtstraße. Gemeinsam werden über den Sommer Fußballspiele für Kinder direkt in deren unmittelbarem Wohnumfeld veranstaltet.

„Es freut mich sehr, dass wir die erfolgreiche Aktion auch in diesem Jahr in weiteren Gemeindebauten fortsetzen können. HEIMSPIEL bringt den kleinen Bewohnerinnen und Bewohnern jede Menge gesunde Bewegung, Spiel und Spaß. Und vielleicht sind ja auch Nachwuchskickerinnen und –kicker dabei, die das Fußballspielen für sich entdecken. In jedem Fall sollen die Kinder den Sommer daheim in vollen Zügen genießen. Allen Beteiligten, die die Aktion ermöglichen – allen voran dem SOS Kinderdorf Wien – dafür ein herzliches Dankeschön!“, so Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal.

Das „Recht auf Spielen“ ist zwar in der UN-Kinderrechtskonvention verankert, jedoch verschwinden spielende Kinder zunehmend aus dem öffentlichen Raum. Das ist einerseits dem steigenden schulischen Druck, aber andererseits auch dem fehlenden Angebot und Verständnis seitens der Erwachsenenwelt geschuldet. „Leider reagiert das Umfeld auf kindlichen Spiellärm viel zu oft mit Verboten und Ärger,“ erzählt Thomas Fryd, Pädagogischer Leiter bei SOS-Kinderdorf und Leiter von HEIMSPIEL, „Wir wünschen uns mehr Spielraum für Kinder in ihrer Umgebung und genau deswegen veranstalten wir das Projekt HEIMSPIEL!“.

„Ich freue mich ganz besonders über diese Aktion bei uns in der Donaustadt. Ich habe selbst als 6-jähriges Kind mit Fußball begonnen und mich später auch als Nachwuchstrainer engagiert – die Begeisterung für diesen Sport fängt oft schon in ganz jungen Jahren an!“, so Ernst Nevrivy, Bezirksvorsteher Donaustadt.

Was passiert bei einem HEIMSPIEL und was ist das Ziel?

Mit dem Projekt HEIMSPIEL will das SOS Kinderdorf ein Zeichen setzen: Kinder von 4 bis 10 Jahren werden dabei unterstützt, sich in ihrem direkten Wohnumfeld Spielraum zurückzuerobern. Das Heimspielteam kommt an mehreren Nachmittagen mit dem Heimspielmobil in die Gemeindebauten und hat ein kleines Fußballstadion und Sportmaterial im Anhänger mit dabei. Mit der Heimspielarena entsteht in wenigen Minuten ein kleines Fußballstadion, in dem Trainings, Spiele und Turniere für Mädchen und Buben möglich werden. Als Unterstützung stehen den Kindern jeweils 2-4 Pädagog*innen zur Seite.

Gespielt wird von Juni bis September abwechselnd im Gemeindebau Donaustadtstraße und im Gemeindebau Langobardenstraße, jeweils dienstags von 16:00 bis 18:00 Uhr. Betreut werden die Kinder dabei von den Pädagog*innen des SOS-Kinderdorf.

"Die großzügigen Außenanlagen und Grünflächen im Gemeindebau sind Orte der Begegnung. Deshalb freuen wir uns sehr, dass, HEIMSPIEL auch heuer wieder in den Sommermonaten in den Gemeindebau einzieht. HEIMSPIEL ist eine der vielen kostenlosen Aktivitäten im Sommer 2022 im Gemeindebau. Von Sportmöglichkeiten wie Fußballspielen, Kultur, Bildung und Spaß soll die heiße Jahreszeit für Kinder und Jugendliche im Gemeindebau bereichert werden", betont Wiener Wohnen-Direktorin Karin Ramser.

Das Projekt HEIMSPIEL ist 2019 in Zusammenarbeit von der Stadt Graz und SOS-Kinderdorf entstanden. In der Saison 2021 startete Heimspiel auch in Salzburg und Wien. Insgesamt haben 2021 über 2500 Kinder an einem HEIMSPIEL teilgenommen. 2019 gewann SOS-Kinderdorf damit den ÖFB Social Football Award in der Kategorie Inklusion. 2020 wurde HEIMSPIEL außerdem mit dem UEFA Children Award ausgezeichnet. Inzwischen findet HEIMSPIEL jährlich in Graz, Salzburg und Wien statt.

