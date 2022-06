durchblicker: Mehr und schwerere Unfälle durch E-Scooter und E-Bikes

Laut KfV: E-Scooter-Unfälle in Wien haben sich 2021 verdreifacht,

9.600 Personen nach E-Bike-Unfall im Krankenhaus

Freizeitunfälle: Nur private Unfallversicherung schützt ausreichend

Wien, am 28.06.2022. Österreicherinnen und Österreicher verzichten immer häufiger auf das Auto und steigen auf das Fahrrad oder andere alternative Fortbewegungsmittel um. Besonders in Städten sind E-Scooter sehr beliebt. Damit verbunden ist aber auch eine Steigerung der Unfallzahlen.

Häufiger, schneller, gefährlicher

Laut Kuratorium für Verkehrssicherheit (KfV) haben sich die E-Scooter-Unfälle in Wien im Vorjahr verdreifacht. 2021 gab es insgesamt 198 Unfälle – 159 davon mit verletzten Lenker:innen und Fußgänger:innen. 9.600 Personen mussten laut KfV österreichweit nach einem E-Bike-Unfall im Krankenhaus behandelt werden. 22 Personen verstarben. „Durch die erhöhte Geschwindigkeit werden die Unfälle aber nicht nur häufiger, sondern auch gravierender. Mit einer privaten Unfallversicherung kann man sich für die finanziellen Folgen eines Unfalls absichern“, sagt Patrick Madl, durchblicker-Versicherungsexperte. Bereits im ersten Quartal 2022 wurden alleine in Wien 50 Verkehrsunfälle verzeichnet, an denen E-Scooter-Fahrer:innen beteiligt waren und verletzt wurden, so die Landespolizeidirektion Wien.

Gesetzliche Krankenversicherung übernimmt nicht alles

„Es ist kein Thema, mit dem man sich gerne auseinandersetzt. Doch auch bei schwerwiegenden Unfällen in der Freizeit hilft nur eine private Unfallversicherung. Denn die gesetzlichen Krankenversicherungen übernehmen bei Freizeitunfällen nur die Kosten der Erstbehandlung“, so Patrick Madl und meint weiter: „Bei Folgebehandlungen, Zahnersatz und weitere Therapien, aber auch für Einmalzahlungen, wenn etwa ein Haus umgebaut werden muss, damit es rollstuhlgerecht ist, ist man mit einer privaten Unfallversicherung besser gerüstet. Auch bezüglich Unfallrente ist man im Falle einer Invalidität privat abgesichert.“

Eine private Unfallversicherung schützt nicht nur bei E-Bike-, Fahrrad- oder Scooter-Unfällen, sondern bei Sport- und Freizeitaktivitäten und im Haushalt. Eine private Unfallversicherung können Singles, Paare oder Familien abschließen – und sie ist für Kinder wie Erwachsene gleichermaßen wichtig.

Vergleich zahlt sich aus: Mehr als 50 Prozent Sparpotenzial

„Bereits ab 12 Euro im Monat können sich Einzelpersonen absichern“, sagt Patrick Madl. „Eine private Unfallversicherung für Paare kostet ab 20 Euro im Monat, und als Familie mit zwei Kindern ist man ab 30 Euro im Monat dabei.“ Schon als Einzelperson zahlt sich der Vergleich aus: Im Jahr kann man bis zu 127 Euro sparen. Eine vierköpfige Familie hat sogar ein Sparpotenzial von bis zu 441 Euro, das sind über 50 Prozent der Jahresprämie.

