EINLADUNG: Programmpräsentation der AIRPOWER22

Wien (OTS) - Zeltweg – Am Freitag, den 1. Juli 2022 findet um 11: 00 Uhr am Fliegerhorst Hinterstoisser in Zeltweg eine gemeinsame Pressekonferenz des Österreichischen Bundesheeres und der Partner der AIRPOWER22, Land Steiermark und Red Bull, zur AIRPOWER22, welche am 2. und 3. September 2022 in Zeltweg stattfinden wird, statt. Bei dieser Pressekonferenz werden Details zur AIRPOWER22, vor allem zum

Programm,

Ablauf sowie

zu den internationalen und nationalen Teilnehmern

präsentiert.

Es informieren

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner

Landesrätin Barbara Eibinger-Miedl

Siegfried Schwarz, Flugbetriebsleiter & Chefpilot Hubschrauber der Flying Bulls

Brigadier Wolfgang Prieler, Projektleiter der AIRPOWER22

Oberstleutnant Thomas Ploder, Display Director der AIRPOWER22

Programm

10:45 Eintreffen beim Hangar 5, Zeltweg

11:00 Beginn der Pressekonferenz inkl. flying displays des Österreichischen Bundesheeres

und der Flying Bulls

und der Flying Bulls Anschl. Foto-, Film- und Interviewmöglichkeiten

12:00 Ende der Veranstaltung

ACHTUNG: Eine Teilnahme an dieser Pressekonferenz ist nur für akkreditierte Medienvertreterinnen und Medienvertreter möglich. Wir ersuchen um Anmeldung zur Pressekonferenz bis 30. Juni 2022, 12:00 Uhr unter presse.steiermark@bmlv.gv.at

Akkreditierte Medienvertreter werden gebeten, sich am 01. Juli 2022 bis 10:30 am Haupttor des Fliegerhorst Hinterstoisser, Fliegerhorst 1, 8740 ZELTWEG einzufinden. Sie werden ab dort eingewiesen.

Weitere Informationen zur AIRPOWER22 finden Sie unter www.airpower22.at

Rückfragen & Kontakt:

Oberst Gerhard Schweiger

Leiter der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit & Kommunikation des Militärkommandos Steiermark

8054 Graz | Straßgangerstr. 360

gerhard.schweiger @ bmlv.gv.at

Tel: 050201 50-40 900 | Fax: - 17 410

Mobil: 0043 664 622 3305