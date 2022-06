Der Titelsong „We Will Be Better" erinnert an den 25. Jahrestag der Rückkehr Hongkongs ins Mutterland

Peking (ots/PRNewswire) - Ein Musikvideo zum Titelsong zum 25. Jahrestag der Rückkehr der Sonderverwaltungsregion Hongkong (SAR) ins Mutterland wurde am Freitag von der China Media Group veröffentlicht.

Der Titelsong „We Will Be Better", komponiert von den Hongkonger Musikern Keith Chan Siu-kei und Alan Cheung Ka-shing, macht mit lebhaften Melodien und eingängigen Texten das Selbstvertrauen und die Erwartungen der Menschen in Hongkong deutlich.

Inspiriert von der sich in den letzten 25 Jahren vertiefenden Integration zwischen Hongkong und dem Festland hat Chan in den Texten über 30 chinesische Schriftzeichen wie „Meer", „Fluss" und „Bucht" verwendet, die aus denselben Merkmalen bestehen, um die regionalen Besonderheiten der Greater Bay Area hervorzuheben. Unterdessen werden warme Bilder wie „Brücke", „Küste" und „Leuchtturm" verwendet, um die Verwandtschaft zwischen Hongkong und dem Festland aufzuzeigen.

Die Komposition und das Arrangement des Songs zeichnen sich durch einen unverwechselbaren „Hongkonger Stil" aus, der den bei der Jugend Hongkongs beliebten Light Rock mit traditioneller chinesischer Musik kombiniert, die die traditionelle Kultur hervorhebt.

Cheung hofft, mit seinem Werk seinen Stolz als Chinese zum Ausdruck zu bringen, sein ursprüngliches Bestreben im Strom der Zeit nie zu vergessen und mit Beharrlichkeit in die Zukunft zu blicken.

Das Musikvideo beschreibt die Arbeits- und Lebensentwürfe vieler Hongkonger, darunter Doo Hoi Kem, ein Olympia-Bronzemedaillengewinner, Janis Chan Pui-yee, das Vorbild von „Touching China 2021", und Leung On-lee, eine nach 1990 geborene Hongkongerin, die 2018 ihre Karriere in der Armutsbekämpfung in der südwestchinesischen Provinz Guizhou begann.

Link: https://youtu.be/BNGFcwnZ2-4

