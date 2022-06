Hagelversicherung: Landwirtschaft in Oberösterreich verwüstet

Heftiger Hagel verursacht 6,5 Millionen Euro Gesamtschaden

Linz (OTS) - (Österreichische Hagelversicherung, 27. Juni 2022): Die für den heutigen Siebenschläfertag prognostizierten Unwetter wurden Wirklichkeit. So schädigten Starkniederschläge, Sturm und stellenweise golfballgroße Hagelschlossen ein weiteres Mal die Landwirtschaft in Oberösterreich. Besonders betroffen sind die Bezirke Kirchdorf, Steyr, Linz, Urfahr, Freistadt und Berg. Auf einer Fläche von rund 16.000 Hektar wurden Ackerkulturen, Äpfel und das Grünland massiv geschädigt. „Unsere Landwirte haben es aufgrund der zunehmenden Wetterextreme, bedingt durch den Klimawandel, immer schwerer! Erst vor einer Woche wurde die Landwirtschaft in Oberösterreich von schweren Unwettern heimgesucht. Nun wurde sie erneut geschädigt. Nach ersten Erhebungen durch die Sachverständigen der Österreichischen Hagelversicherung ist durch das heutige Ereignis mit einem Gesamtschaden von 6,5 Millionen Euro zu rechnen. Die Schadenserhebung beginnt unverzüglich, um eine rasche Abwicklung der Schadensfälle zu gewährleisten“, so Mario Winkler, Pressesprecher der Österreichischen Hagelversicherung, in einer ersten Bilanz.

Schadensüberblick im Detail:

Betroffene Bezirke: Kirchdorf, Steyr, Linz, Urfahr, Freistadt, Berg

Betroffene Kulturen: Getreide, Raps, Mais, Soja, Obst, Grünland

Betroffene Agrarfläche: 16.000 Hektar

Gesamtschaden in der Landwirtschaft: 6,5 Millionen Euro

Hinweis: Betroffene Landwirte melden die Schäden online unter www.hagel.at.

