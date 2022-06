Petal Search gewinnt den iF Award 2022 und unterstreicht damit sein Engagement für eine Suchmaschine der nächsten Generation

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Petal Search will Suchdienste jederzeit und überall anbieten

Petal Search wurde als Gewinner des iF DESIGN AWARD 2022 in der Disziplin User Experience (UX) bekannt gegeben.

Seit seiner Gründung im Jahr 1953 hat sich iF Design zu einem globalen Symbol für exzellentes Design entwickelt, und der jährlich verliehene iF DESIGN AWARD ist einer der renommiertesten Designpreise weltweit.

Als Gewinner des iF-Awards ist Petal Search ständig bestrebt, das Nutzererlebnis zu verbessern, indem es seine Dienste kontinuierlich weiterentwickelt, damit die Verbraucher den Komfort einer auf sie zugeschnittenen Suchreise genießen können.

Die Suche intuitiv und effizient gestalten

Bei der großen Anzahl von Apps, die heutzutage verwendet werden, kann das Wechseln zwischen den Apps und das Auffinden bestimmter Informationen sehr mühsam sein. Auf der Suche nach einer Lösung für dieses Problem hat Petal Search eine All-in-One-Suchfunktion entwickelt, um bessere Verbindungen zwischen den Nutzern und der Vielzahl der auf ihren Geräten verfügbaren Informationen herzustellen.

Anstatt einzelne Apps öffnen zu müssen, können die Nutzer dank Petal Search alle Aufgaben in einer einzigen App erledigen. In über 20 Branchen können die Nutzer auf Dienste verschiedener Anbieter zugreifen, um das zu finden, was sie brauchen.

Mit der Wiedereröffnung der Grenzen haben viele auch Lust zu reisen. Mit Petal Search können die Nutzer jeden Aspekt ihrer Reise planen. Finden Sie interessante Orte, die Sie besuchen möchten, buchen Sie Flüge und Hotels und informieren Sie sich über die aktuellen Wetterbedingungen - alles mit Petal Search.

Mit Hilfe von KI jeden Benutzer verstehen

Petal Search ist bestrebt, seine Dienstleistungen ständig zu verbessern, damit die Verbraucher die Bequemlichkeit einer auf sie zugeschnittenen Suchreise genießen können.

Mit Hilfe der Technologie der künstlichen Intelligenz ist Petal Search in der Lage, die Absichten der einzelnen Nutzer besser zu verstehen und ihnen ein besseres Sucherlebnis zu bieten. Petal Search erspart den Nutzern das lästige Wechseln zwischen verschiedenen Seiten, um das Gesuchte zu finden, und kombiniert lokale und Online-Suchergebnisse, um jede Suche zu optimieren.

Je mehr Nutzer Petal Search verwenden, desto mehr erkennt die Suchmaschine individuelle Gewohnheiten, Interessen und den Kontext des täglichen Lebens jedes Nutzers. Petal Search sagt dann voraus, wonach die einzelnen Personen suchen werden, und bietet ihnen spezifische Empfehlungen an, z. B. für häufig genutzte Anwendungen, Websites und anstehende Aufgaben.

Durch die Anzeige interaktiver und visueller Inhalte ermöglicht Petal Search den Nutzern, die gesuchten Informationen in der Fülle der Ergebnisse sofort zu finden.

Ermutigung zum Erforschen und Entdecken

Da Petal Search seine Nutzer immer besser versteht, ermutigt die Suchmaschine sie, zu erforschen und Ergebnisse zu entdecken, die über ihre ursprünglichen Erwartungen hinausgehen. Das können nützliche Vorschläge sein, wie z. B. verwandte Produkte zu den Artikeln, die sie gerade kaufen, oder interessante Inhalte, die sich auf frühere Suchen beziehen. Petal Search ist in der Lage, die einzigartige Sprache jedes Nutzers zu verstehen und Ergebnisse von verschiedenen Anbietern anzubieten.

Der Leiter des UX-Designteams von Petal Search kommentierte die Auszeichnung wie folgt: „Wir fühlen uns geehrt, diese Auszeichnung zu erhalten, die unsere Innovationen bei Petal Search anerkennt und das All-in-One-Such-Erlebnis für Verbraucher weltweit verbessert. Das Petal-Search-Team ist bestrebt, die Plattform weiter zu verbessern und zu aktualisieren, um die Erfahrungen für unsere Nutzer zu verbessern, einschließlich neuer Funktionen, Designs und Sicherheitsmaßnahmen."

Mithilfe der 1+8+N-Strategie von Huawei für alle Szenarien und der Technologien der künstlichen Intelligenz schmiedet Petal Search eine offene und integrative Plattform mit einer breiten Palette von Inhalten und Diensten. Petal Search wird auch in Zukunft alles tun, um seinen Nutzern eine optimale und angenehme Suche zu ermöglichen.

Um Petal Search herunterzuladen und zu erleben, besuchen Sie bitte: https://bit.ly/3rpGYGY

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1847220/Petal_Search_wins_iF_Award_2022.jpg

