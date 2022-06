Viel zu spät – Wiens Fiakerpferde haben heute das erste Mal hitzefrei

Trotz Appellen des VGT waren heute bis zuletzt zahlreiche Fiakergespanne unterwegs, diese treten jetzt in der größten Hitze den Heimweg an

Wien (OTS) - Wien, Innere Stadt: Teilweise in der prallen Sonne standen die Fiakergespanne, die jetzt zurück in ihre Stallungen fahren. Wieder einmal kommt das Hitzefrei viel zu spät: Bei Temperaturen von 35 Grad und einer aktuellen relativen Luftfeuchtigkeit von ca. 35 Prozent hat es einen „Temperature Heat Index" von 83 - und das bedeutet bereits schweren Hitzestress für Pferde, die an Hitze schlechter angepasst sind als Menschen. (vgl. Jos N, Tom N.: Heat Stress in (Sport) Horses: Measures. Dairy and Vet Sci J. 2017; 2(5))



Erreicht das Referenzthermometer der ZAMG, das in der Operngasse im Schatten steht, 35 Grad, dürfen die Fiaker noch die aktuelle Rundfahrt (die bis zu 40 Minuten dauern kann) beenden, dann steht den Pferden noch eine Heimfahrt von bis zu einer Stunde im dichten Straßenverkehr bevor.



Georg Prinz vom VGT dazu: „Der heutige Tag zeigt wieder einmal: Auf die Eigenverantwortung der Fiakerunternehmen ist nicht Verlass, hier muss der Gesetzgeber tätig werden und eine rote Linie ziehen. Die Fiakerpferde können nicht noch ein weiteres Jahr warten, es braucht jetzt gesetzliche Maßnahmen zum Schutz dieser Tiere!“



Prinz appelliert an den Wiener Tierschutzstadt Jürgen Czernohorzsky: „Bitte setzen Sie ihr Versprechen aus dem Vorjahr um und geben sie den Wiener Fiakerpferden hitzefrei, wie es ihnen laut Verfassungsgerichtshof auch möglich ist!“



Eine entsprechende Petition des VGT für ein Hitzefrei ab 30 Grad wurde bereits von 54.814 Personen unterzeichnet.

Zur Petition Jetzt unterschreiben

Rückfragen & Kontakt:

VGT - Verein gegen Tierfabriken

Georg Prinz

0660 41 80 757

medien @ vgt.at

http://vgt.at