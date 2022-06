Gegen den Gendergap bei ArchitektInnen und BauingenieurInnen

Das Ende 2019 ins Leben gerufene und mit Berufsvertretungen und Universitäten aus 5 europäischen Ländern durchgeführte Erasmus+ Projekt YesWePlan! ist abgeschlossen

Wien (OTS) - Ziel des Projektes war es, den Einfluss von Frauen an der europäischen Baukultur zu bestimmen und Geschlechterungleichheiten innerhalb der Berufsgruppen ArchitektInnen und BauingenieurInnen aufzuzeigen und ihnen entgegenzuwirken. Dazu wurden unter anderem über europaweite Online-Umfragen und ergänzende Tiefeninterviews Daten aus Deutschland, Österreich, Frankreich, Slowenien und Spanien gesammelt und analysiert, insgesamt beteiligten sich knapp 1000 ArchitektInnen und IngenieurInnen.



Ergänzt wurden die Ergebnisse durch Country Reports über die rechtliche Situation und durch statistische Daten und Best Practice Beispiele aus den Partnerländern. Um dem Gendergap gezielt und nachhaltig entgegenzuwirken, wurden aus den Projektergebnissen Empfehlungen (Recommendations) für Berufsvertretungen, Ausbildungsstätten, und ArbeitgeberInnen abgeleitet. Diese umfassen Maßnahmen und Werkzeuge, die zur Gleichbehandlung in den individuellen Einrichtungen beitragen sollen und wurden am 31.3.2022 in Wien im Haus der EU vorgestellt und mit den PräsidentInnen der Europäischen Berufsorganisationen – Ruth Schagemann für den Architects Council of Europe, Klaus Thürriedl für den European Council of Engineers Chambers und Andreas Brandner für den European Council of Civil Engineers – diskutiert. Nachzulesen sind die Ergebnisse gesammelt in einem Compendium 4 in 1.



Von der Bundeskammer für ZiviltechnikerInnen wird dieses neu gesammelte Wissen nun auch auf mehreren Ebenen umgesetzt: Als Übertragung eines französischem Best Practice Beispiels wird im Oktober 2022 erstmals eine neue Auszeichnung für baukulturelle Leistungen von Frauen vergeben. Anmeldungen für diesen AnotHERVIEWture AWARD werden noch bis 30. Juni entgegengenommen. Voraussetzung für die Teilnahme ist lediglich eine österreichische ZiviltechnikerInnen-Befugnis, wobei auch international erlangte, ähnliche Autorisierungen für den International Female Architect of the Year Award akzeptiert werden.



Projektergebnisse compendium 4 in 1

Projektergebnisse kurz

Empfehlungen kurz

Empfehlungen vollständig (Englisch)

Webseite YesWePlan!

Webseite AnotHERVIEWture AWARD





