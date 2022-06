Schulaktion Nistkästen: NÖ Schulen bauten 7.000 Stück

LH Mikl-Leitner: „Ein wichtiger Beitrag unserer Schülerinnen und Schüler zu Klima und Natur“

St. Pölten (OTS/NLK) - Am heutigen Montagvormittag kürten Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister im Rahmen der Garten Tulln die Gewinner der Schulaktion Nistkästen. Über 1.500 Schülerinnen und Schüler mit Pädagoginnen und Pädagogen aus 30 Schulen aus ganz Niederösterreich setzten mit dem Bau der Nistkästen ein starkes Zeichen für den blau-gelben Umweltgedanken.

„Jeder von Euch hat damit einen wichtigen Beitrag geleistet, was Klima und Natur betrifft“, sagte die Landeshauptfrau vor Bekanntgabe der Gewinner-Schule. „Auch wir seitens des Landes leisten unseren Beitrag, unter anderem mit unseren 500 Renaturierungs-Projekten.“

Auch Landesrätin Teschl-Hofmeister freute sich über die gelungene Aktion: „Das ist nicht einfach nur basteln, sondern arbeiten mit Sinn.“

7.000 Nistkästen wurden seit Start der Aktion an den niederösterreichischen Schulen zusammengebaut, 1.000 Stück wurden heute zur Garten Tulln gebracht. Das ist die längste Nistkästen-Schlange Österreichs. 180 Stück hat alleine die NMS Langenzersdorf im Zuge der Schulaktion gebaut und damit die meisten Nistkästen unter allen teilnehmenden Schulen. Die Schülerinnen und Schüler dürfen sich für ihren Einsatz nun über eine Schulfest, gesponsert vom Land Niederösterreich und Natur im Garten, freuen. Der Bau der Nistkästen ist ein wichtiger Schritt für den Naturschutz in Niederösterreich. Nistkästen haben für die Vogelwelt eine wichtige Funktion: sie sind ein Ersatz für fehlende, natürliche Nisthöhlen, wie sie in vielen alten Bäumen vorhanden waren, jetzt aber oft fehlen.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Doris Zöger

02742/9005-13314

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse