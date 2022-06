QUEER NIGHT im Schloss Neugebäude feiert fulminante Premiere

20er-Jahre-Event in Simmering war einer der Höhepunkte im diesjährigen Pride-Kalender. QUEER MOMENTS setzt ein sichtbares Zeichen für eine barrierefreie Gesellschaft.

Wien (OTS) - Die Gäste der ersten QUEER NIGHT im Schloss Neugebäude durften sich über eine Reihe einzigartiger Highlights freuen. Neben einer großartigen Fashion Show mit Star-Designer LA HONG und einer vielbeachteten Vernissage von Kunstfotografin Barbara Essl, wurde auch eine musikalische Premiere gefeiert: Das Floridsdorfer Musikduo Damenspitz, bekannt für seine witzigen, nachdenklichen und gesellschaftskritischen Lieder, präsentierte die neue Queer-Hymne „So wie ich bin, so ist es gut“, erstmals der Öffentlichkeit.

Ortrun Gauper und Karin Erhart, die Initiatorinnen von QUEER MOMENTS und Veranstalter der ersten QUEER NIGHT im Schloss Neugebäude, sind vom Erfolg überwältigt: „ Es ist wunderbar zu sehen, wie viele Menschen unserer Einladung zum gesellschaftlichen Diskurs gefolgt sind. Hier ist etwas Großartiges entstanden, das unser Miteinander und den Alltag für viele Menschen hier in Simmering nachhaltig prägen wird. Unsere QUEER MOMENTS haben damit ein weiteres Puzzle-Teil bekommen, das gelebte Geschichte neu erzählt und Simmering für alle bunter und lebenswerter macht. “

QUEER MOMENTS Eventreihe lädt zum gesellschaftlichen Diskurs ein

Unter dem Dach von „QUEER MOMENTS“ fanden im Juni 2022 mehrere Events in Simmering statt, die Menschen generationenübergreifend und über alle Bezirksgrenzen hinweg zum gesellschaftlichen Diskurs einluden. Den Auftakt bildete eine Foto-Ausstellung von Barbara Essl in der Bezirksvorstehung Simmering. Mit „QUEER MOMENTS in LOST PLACES“ brachte Essl die Erinnerungen an die Roaring 20ies zurück, indem sie die lebendige Vielfalt der Gesellschaft an historischen Orten in Simmering völlig neu interpretierte und inszenierte. Vertraute Alltagszenen wurden von allen Konventionen befreit und erzählten persönliche Geschichten.

Gelebte Geschichte macht Simmering bunter und lebenswerter

Bezirksvorsteher Thomas Steinhart begrüßt die Initiative QUEER MOMENTS sehr und stellte auch die Räumlichkeiten für die öffentliche Vernissage zur Verfügung: „ Simmering ist ein Bezirk der Vielfalt mit Akzeptanz und Wertschätzung für alle Menschen. Mit den Fotografien des Projektes „QUEER MOMENTS in LOST PLACES“ bringt der Verein Queer Dance im Gemeindebau wieder ein spannendes Kulturangebot in unseren Bezirk. “

Versteigerung bringt 2.700,00 Euro für Simmeringer helfen Simmeringern

Im Rahmen der QUEER NIGHT wurde auch eines der ausgestellten Kunstwerke von Barbara Essl zugunsten des Vereins Simmeringer helfen Simmeringern versteigert. Nationalrat Harald Troch, Obmann des Vereins Simmeringer helfen Simmeringern, freute sich über eine Spendensumme in Höhe von 2.700,00 Euro: „ Die Initiative QUEER MOMENTS bringt Menschen zusammen, baut unsichtbare Barrieren ab und zeigt auf wunderbare Art und Weise, wie wertvoll gesellschaftliche Vielfalt für uns alle ist. Mit unserem Verein Simmeringer helfen Simmeringern unterstützen wir diese Initiative aus tiefster Überzeugung und freuen uns natürlich auch sehr über das tolle Spendenergebnis, das wir für Projekte verwenden wollen, die den Schwächsten in unserer Gesellschaft zugute kommen. "



QUEER NIGHT presented by VELO

Die Initiative QUEER MOMENTS ist überparteilich und wird von engagierten Zivilpersonen aber auch von zahlreichen Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen unterstützt. So war VELO Namenssponsor und Eventpartner der QUEER NIGHT im Schloss Neugebäude.



Weitere Unterstütung kommt von:

Billa, Buschenschank Ausblick Wien, Café Frog, Damenspitz, Lampert Hofer, Bioweingut Lenikus, Velo, Vöslauer, Styling by Tichy, Weingut Johann Müllner, MISS EARTH Austria sowie die Blumenhandlung Blütenzeit

Verein Queer Dance im Gemeindebau

Queer Dance im Gemeindebau ist ein gemeinnütziger und überparteilicher Verein, der sich durch die Organisation von queeren Tanzveranstaltungen in Simmeringer Gemeindebauten überregional einen Namen gemacht hat. Ziel der Vereinsgründer war es, unsichtbare gesellschaftliche Barrieren durch gemeinsame Freizeitaktivitäten abzubauen und damit zu einem liberalen, weltoffenen Miteinander beizutragen.

Über Velo

VELO ist ein innovatives, weißes, tabakfreies Nikotinprodukt zum oralen Gebrauch und ist in unterschiedlichen Nikotinstärken und Geschmacksrichtungen verfügbar. Die Nikotinpouches bieten erwachsenen Rauchern und Nikotinkonsumenten die Möglichkeit, Nikotin mit einem potenziell deutlich geringeren Risiko als bei Zigaretten zu konsumieren. VELO ist eine der führenden Marken für Nikotin Pouches, die moderne Art Nikotin zu konsumieren. Ohne Tabak, ohne Verbrennung, ohne Rauch, enthalten sie 99% weniger Schadstoffe als eine Zigarette*. www.velo.com

