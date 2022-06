CGTN Documentary und Radio The Greater Bay gehen in Hongkong auf Sendung

Beijing (ots/PRNewswire) - Zur Feier des 25. Jahrestages der Rückkehr Hongkongs ins Mutterland werden der chinesische TV-Dokumentationskanal China Global Television Network (CGTN) und Radio The Greater Bay auf FM 102.8, beides Produktionen der China Media Group (CMG), am 1. Juli in der Sonderverwaltungszone Hongkong auf Sendung gehen.

Die beiden Programme gesellen sich zu denen, die bereits in der Guangdong-Hongkong-Macao Greater Bay Area ausgestrahlt werden, darunter CCTV-1, CCTV-4, CCTV-11, CCTV-13 und CGTN English TV Channel, um faszinierende chinesische Geschichten zu erkunden und zu zeigen.

Carrie Lam, Leiterin der Sonderverwaltungszone Hongkong, und Shen Haixiong, Präsident der CMG, hielten bei der Eröffnungszeremonie Reden, ebenso wie Le Yucheng, stellvertretender Direktor der Nationalen Rundfunk- und Fernsehverwaltung, Wang Linggui, stellvertretender Direktor des Büros für Angelegenheiten von Hongkong und Macao des Staatsrats, Lu Xinning, stellvertretender Direktor des Verbindungsbüros der zentralen Volksregierung in der Sonderverwaltungszone Hongkong, und andere Persönlichkeiten.

Lam sprach per Video und sagte, dass sich das Prinzip „Ein Land, zwei Systeme" bewährt habe und dass Hongkong seit der Wiedervereinigung vor 25 Jahren in die nationale Entwicklung integriert worden sei. Die schnell wachsende Präsenz der CMG auf der Weltbühne in den letzten Jahren hat es der chinesischen Kultur und den chinesischen Marken ermöglicht, global zu werden. Mit dem Start des CGTN Dokumentar-Fernsehkanals und des Radiosenders The Greater Bay hilft CMG den Menschen in Hongkong, sich besser mit ihren Landsleuten auf dem Festland zu verständigen. Sie hoffte, dass die CMG die Berichterstattung über das Leben der Menschen in Hongkong sowie die integrierte Entwicklung in einem vielschichtigen und vielschichtigen Sinne verbessern würde.

Shen sagte, dass die beiden Programme, die ab 1. Juli ausgestrahlt werden sollen, die Landsleute in Hongkong besser über die nationale Politik und die Entwicklungsstrategie informieren werden, in der Hoffnung, dass sich Hongkong weiterhin dem Festland in Sachen Entwicklung anschließt. Für die CMG ist es unerlässlich, die Geschichten Hongkongs zu beleuchten, um den Charme der Stadt durch das Erbe der traditionellen chinesischen Kultur und das Streben nach Innovation voll zur Geltung zu bringen und der stetigen und nachhaltigen Umsetzung von „Ein Land, zwei Systeme" einen stärkeren Impuls zu verleihen.

Le Yucheng lobte die CMG für die Produktion und Übertragung vieler hervorragender Werke, die die wichtigsten Errungenschaften der nationalen Entwicklung und der Reform Hongkongs sowie den Beitrag der CMG zur Aufrechterhaltung der sozialen Stabilität widerspiegeln. „Wir hoffen aufrichtig, dass die Medien auf dem Festland und in Hongkong die Chance der historischen Entwicklung ergreifen und als Aufzeichner und Zeugen ein neues Kapitel von Hongkong aufschlagen werden."

Wang Linggui sagte in seiner Rede, er glaube, dass die Präsenz von CMG in Hongkong dazu beitragen werde, dass die Gemeinschaft in Hongkong das Prinzip „Ein Land, zwei Systeme" vollständig und richtig versteht und umsetzt.

Lu Xinning, der per Video sprach, betonte die Bedeutung der CMG für die Berichterstattung und die kulturelle Berichterstattung in Hongkong. Lu war der Meinung, dass die Arbeit der CMG dazu beitragen wird, dass die Einwohner Hongkongs gemeinsame emotionale Erinnerungen finden.

Chen Jianwen, Direktor der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit des Zentralkomitees der KPCh, drückte seine Erwartung an die CMG aus, weiterhin die Rolle der Mainstream-Medien zu übernehmen und Medien aller Ebenen und Arten dazu anzuleiten, die Konnektivität zu vertiefen und den Charme, die Vitalität und die Attraktivität der Greater Bay Area auf eine vielseitige und vielschichtige Weise zu zeigen.

Außerdem stellte die CMG den Titelsong zum 25. Jahrestag der Rückkehr Hongkongs ins Mutterland, „Heading Forward", vor und präsentierte ein kantonesischsprachiges Hörspiel über eine Gruppe inspirierender Jugendlicher aus dem Festland und Hongkong.

Link: https://youtu.be/YpEBcr2Fz78

