Dr. Chudi Ndubaku wechselt als wissenschaftlicher Leiter zu Paraza Pharma

Montreal (ots/PRNewswire) - Paraza Pharma freut sich, die Ernennung von Dr. Chudi Ndubaku zum Chief Scientific Officer bekannt zu geben. In seiner neuen Rolle als Teil des Führungsteams von Paraza wird Dr. Ndubaku das strategische Wachstum der Forschungs- und Entwicklungsabteilung von Paraza leiten und vorantreiben, mit dem Ziel, den wissenschaftlichen Einfluss der Paraza-Forschung auf die Programme der Kunden und Partner weiter zu erhöhen.

Dr. Ndubaku ist eine ausgewiesene Führungspersönlichkeit auf dem Gebiet der Arzneimittelforschung mit umfassender Erfahrung in der Branche. Bevor er zu Paraza kam, hatte Dr. Ndubaku mehrere leitende wissenschaftliche Positionen bei Genentech, Aduro Biotech und ORIC Pharmaceuticals inne.

„Chudis Erfahrung und Führungsqualitäten bei der Entwicklung von klinischen Kandidaten für verschiedene Arzneimittelforschungsprogramme werden für unsere Kunden und Partner ein echter Gewinn sein", sagte Dr. Arshad Siddiqui, Gründer und Vorstandsvorsitzender von Paraza. „Ich freue mich sehr, Chudi willkommen zu heißen, der dazu beitragen wird, das weitere Wachstum von Paraza voranzutreiben und die Leistung unserer Forschungsteams weiter zu steigern".

Dr. Ndubaku promovierte in organischer Chemie am Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, und hat einen Bachelor of Science in Chemie von der University of California, Berkeley. Er ist Mitautor von dreißig (30) von Fachleuten begutachteten Veröffentlichungen und Miterfinder von dreiundzwanzig (23) erteilten oder anhängigen Patentanmeldungen.

„Ich freue mich sehr, dem Team von Paraza Pharma als Chief Scientific Officer beizutreten. Paraza ist eine einzigartige Organisation, die in hohem Maße mit außergewöhnlichen Wissenschaftlern aus verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen zusammenarbeitet. Es wird mir eine besondere Freude sein, eng mit dem Team und unseren Partnern zusammenzuarbeiten, um Lösungen für die verschiedenen Herausforderungen zu finden, die mit dem Prozess der Arzneimittelentdeckung verbunden sind", sagte Dr. Ndubaku.

Über Paraza Pharma

Paraza Pharma ist ein in Montreal, Kanada, ansässiges, voll integriertes Arzneimittelforschungsunternehmen, das sich leidenschaftlich für den Life-Science-Sektor einsetzt. Als Teil der Wachstumsstrategie zieht es weltweit die besten Talente an und bietet weiterhin ein einzigartiges Kooperationsmodell, um Unternehmen dabei zu helfen, ihre Erfolgsmeilensteine zu erreichen und ihr Geschäftswachstum zu beschleunigen.

