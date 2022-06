NEOS Wien/Ornig ad Rechnungsabschluss: Nach Rekordinvestitionen im Jahr 2021 muss Wien als Wirtschaftsstandort weiter gestärkt werden.

„Wir müssen weiterhin nachhaltige Investitionen treffen, um Wien als Wirtschaftsstandort und die damit verbundenen Arbeitsplätze abzusichern!“

Wien (OTS) - Der Rechnungsabschluss zeigt: Wien verbindet notwendige Stabilisierung mit dem Blick in die Zukunft. So konnte das budgetierte Defizit um 600 Millionen Euro auf 1,3 Milliarden Euro verbessert werden, 810 Millionen Euro hat die Stadt für Maßnahmen gegen die Corona-Krise bereitgestellt und es gab bei den städtischen Investitionen ein Rekordniveau von 2,4 Milliarden Euro.

Auch das makroökonomische Umfeld zeigte vergangenes Jahr gute Anzeichen. Nachdem das Bruttoregionalprodukt in Wien im Jahr 2020 um -5,8 % zurückging, lag das Wiener Wirtschaftswachstum im Jahr 2021 bei +5,0 %

Der Arbeitsmarkt in der Stadt Wien ist in einer Wachstumsphase. Das Minus von 21.000 Beschäftigungsverhältnissen im Corona-Jahr 2020 im Vergleich zu 2019 war der größte Beschäftigungsrückgang seit dem Zweiten Weltkrieg. Das Jahr 2021 war geprägt von einem starken Aufholeffekt. Ein Plus von 26.000 Beschäftigungsverhältnissen in Wien hat selbst das Vorkrisenniveau 2019 übertroffen, mit etwa 5.000 mehr an Beschäftigten als 2019. Im Jahresdurchschnitt 2021 sank die Zahl der Arbeitslosen auf 126.680 Personen. Die Arbeitslosenquote von 12,7 % nach nationaler Definition lag 2021 zwischen der der Jahre 2017 und 2018.

Im Jahr 2021 sind in Wien 9.063 neugegründete Unternehmen dazugekommen, was einem Plus von 6,4 % im Vergleich zu 2020 entspricht.

„Der Rechnungsabschluss 2021 macht deutlich, dass wir nach wie vor in herausfordernden Zeiten leben mit der notwendigen Entscheidung, dass Schulden gemacht werden müssen, damit wir sozial gerecht fördern, weitere Entlastungspakate schnüren und die Entbürokratisierung forcieren können. Gleichzeitig gilt es, die Abflachung des Defizits in den kommenden Jahren fortzuführen. Und vor dem Hintergrund, koste es was es brauche und nicht was es wolle, werden wir weiterhin auf intelligente und nachhaltige Investitionen setzen. Es ist das notwendige Geld in die Hand zu nehmen, um die Stadt in diesen schwierigen Zeiten für alle leistbar zu machen“, sagt NEOS Wien Wirtschaftssprecher Markus Ornig.

