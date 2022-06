WiG-Fest der Generationen „Klein & Groß – Bewegt & Gesund“ im Herderpark brachte Bewegungsspaß

Rund 200 Kinder und Senior*innen kamen am 24. Juni 2022 zum gemeinsamen Stationen-Programm der Wiener Gesundheitsförderung – WiG

Wien (OTS) - Mit rund 200 Teilnehmer*innen ist am Freitag, 24. Juni 2022, bei strahlendem Sonnenschein das „Fest der Generationen“ in der Jugendsportanlage im Simmeringer Herderpark über die Bühne gegangen. Zahlreiche Kinder, aber auch Senior*innen, hatten beim Ausprobieren der zehn unterschiedlichen Stationen jede Menge Spaß. Davon haben sich Dennis Beck, Geschäftsführer der Wiener Gesundheitsförderung – WiG sowie der Simmeringer Bezirksvorsteher Thomas Steinhart, Bezirksvorsteher Stellvertreterin Ramona Miletic, Elfriede Rirsch, Bezirksrätin und Bezirkssenior*innenbeauftragte für Simmering, Mario Ferrari, Vorsitzender ÖGK-Landesstellenausschuss Wien und Sonja Landsteiner, Generalsekretärin des ASKÖ WAT Wien, persönlich vor Ort überzeugt. „Es ist wunderbar, dass so viele Menschen in den Herderpark gekommen sind. Beim ‚Fest der Generationen‘, haben sich Klein & Groß gemeinsam spielerisch mit Gesundheit und Wohlbefinden auseinandergesetzt und beispielsweise Jonglieren wie im Zirkus oder wie sich das Gleichgewicht trainieren lässt gelernt, um einen etwaigen Sturz zu vermeiden“, freut sich Dennis Beck.

Über das Projekt

„Klein & Groß – Bewegt & Gesund“ wird von der Wiener Gesundheitsförderung - WiG umgesetzt und aus Mitteln des Landesgesundheitsförderungsfonds finanziert, der im Rahmen der Gesundheitsreform von der Sozialversicherung und der Stadt Wien eingerichtet wurde. Die „Feste der Generationen“ sind eine Aktion im Rahmen des Projekts, welche vom ASKÖ WAT Wien, unterstützt durch den Allgemeinen Sportverband Österreichs – Landesverband Wien und der SPORTUNION Wien operativ durchgeführt werden. Informationen unter: www.wig.or.at/KLEINundGROSS

