„Report“ über steigende Coronazahlen, deutsch-österreichische Krisenkommunikation, Hofburg-Wahl und Gewalt gegen Frauen

Am 28. Juni um 21.05 Uhr in ORF 2, zu Gast im Studio sind Ursula Wiedermann-Schmidt und Christoph Wenisch

Wien (OTS) - Susanne Schnabl präsentiert den „Report“ am Dienstag, dem 28. Juni 2022, um 21.05 Uhr in ORF 2 mit folgenden Themen:

Sommerwelle

Derzeit steigen die Corona-Zahlen wieder schnell, doch diesmal scheint es niemanden mehr zu kümmern. Maskentragen wird nur empfohlen, die nie umgesetzte Impfpflicht wurde abgeschafft und auch über die Quarantäneregeln wird diskutiert. Es wird auf Eigenverantwortung gesetzt und das Motto ist: leben mit Covid. Was wohl nichts anderes meint als Durchseuchung über den Sommer. Wie kann man diese sommerliche Leichtigkeit nützen, um dann im Herbst wieder striktere Maßnahmen durchsetzen zu können? Yilmaz Gülüm und Helga Lazar berichten.

Dazu zu Gast im Studio: die Vorsitzende des nationalen Impfkomitees, Ursula Wiedermann-Schmidt, und der Leiter der Covid-Station im KH Favoriten, Primarius Christoph Wenisch.

Wie spricht die Politik in der Krise?

Die große Unsicherheit rund um die Gasversorgung belastet Europa, die Regierungen sind unter großem Druck. Deutschland ruft eine neue Alarmstufe aus und fährt eine Bewusstseins-Kampagne zur Senkung des Gasverbrauches, Wirtschaftsminister Robert Habeck hält es für möglich, dass Russland bald gar kein Gas mehr liefert. Österreich ist in Sachen Informationspolitik zurückhaltender – Energie-Ministerin Leonore Gewessler hat einen Notfallplan in einem Hintergrundgespräch präsentiert und ruft zum Energiesparen auf. Wie kommuniziert man in der Krise? Wie viel Offenheit ist möglich, wie viel Zurückhaltung notwendig? Und wie schafft man mehr Bewusstsein, ohne die Verunsicherung zu sehr zu schüren? Stefan Daubrawa und Julia Ortner mit einem Vergleich der deutsch-österreichischen Krisenkommunikation.

Rechtsrum Richtung Hofburg

Nun steht der Termin. Am 9. Oktober wählt Österreich einen neuen Bundespräsidenten. Gegen den Amtsinhaber Alexander Van der Bellen werden wahrscheinlich gleich drei Kandidaten aus dem rechten Lager antreten. Der ehemalige BZÖ-Politiker Gerald Grosz hat seinen Wahlkampf bereits begonnen und auch die Impfgegner MFG haben nun entschieden, in das Rennen um die Hofburg einzusteigen. Allein die FPÖ überlegt noch, welche Kandidatin oder welcher Kandidat antreten soll. Alexander Van der Bellen liegt derzeit in allen Umfragen weit voran. Welche Chancen haben dennoch die Vertreter des rechten Lagers und was treibt sie an? Sophie-Kristin Hausberger und Martin Pusch berichten.

Was tun gegen Gewalt?

Die jüngsten Frauenmorde haben wieder eine politische Debatte ausgelöst, wie solche Gewalttaten zu verhindern wären. Wo steht Österreich im Kampf gegen Gewalt an Frauen und Mädchen? Und wie kann man problematische Männlichkeitsbilder verändern? Außerdem hat das weltweite Medienspektakel rund um den Prozess Amber Heard vs. Johnny Depp die Debatte um häusliche Gewalt weiter emotionalisiert. Im Netz feiern viele Depp als Mann, der einer Frau Paroli geboten hat. Hat der Prozess der #Metoo-Bewegung und der Diskussion um häusliche Gewalt geschadet? Eine Analyse von Julia Ortner.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at