Die „Soko Donau“ löst ein „Kreuzmordrätsel“

Außerdem am 28. Juni in ORF 1: Die „Soko Kitzbühel“ untersucht den Fall „La Mordida“

Wien (OTS) - Gleich zu Beginn seiner Amtszeit wird Neo-„Soko Donau“-Cop Martin Gruber am Dienstag, dem 28. Juni 2022, um 20.15 Uhr in ORF 1 mit einem herausfordernden „Kreuzmordrätsel“ konfrontiert:

Ein schizophrener Mann gesteht eine Jahre zurückliegende Mordtat, für die ein anderer verurteilt worden ist. Ein Tango-Workshop mit fatalen Folgen kommt um 21.05 Uhr in einem Dacapo-Fall auf die „Soko Kitzbühel“ zu.

Mehr zu den Folgeninhalten

„Soko Donau – Kreuzmordrätsel“ (Dienstag, 28. Juni, 20.15 Uhr, ORF 1) Mit u. a. Andreas Kiendl, Martin Gruber, Lilian Klebow, Brigitte Kren, Maria Happel und Helmut Bohatsch sowie Markus Freistätter, Sonja Romei, Angelika Strahser, Martin Muliar und Heidelinde Pfaffenbichler in Episodenrollen; Regie: Sophie Allet-Coche

Max Herzog (Martin Gruber), neues Mitglied im „Soko Donau“-Team, wird gleich zu Beginn seiner Amtszeit mit einem schwierigen Fall konfrontiert: Der schizophrene Louis Mahrer (Markus Freistätter) taucht bei der „Soko“ auf, um einen Mord zu gestehen, der drei Jahre zurückliegt und für den der Exfreund des Opfers verurteilt wurde. Weil Mahrer allerdings von Details spricht, die nur der Mörder wissen kann, erlaubt Seiler (Paul Matic) weiterführende Ermittlungen, die den Mann tatsächlich in Verbindung mit dem Mord bringen. Andreas Drassl (Emanuel Fellmer), der im Gefängnis sitzt, behauptet, er hätte nur unter Druck gestanden, ein Zeuge wurde ins Treffen geführt, den es nie gab. Schlamperei? Vertuschung? Oder ein perfider Plan?

„Soko Donau“ (im ZDF: „Soko Wien“) ist eine Produktion von Satel Film in Zusammenarbeit mit ORF und ZDF, hergestellt mit Unterstützung von Fernsehfonds Austria, Filmfonds Wien, Land Niederösterreich, Cinestyria Filmcommission and Fonds und Filmcommision Graz.

„Soko Kitzbühel – La Mordida“ (Dienstag, 28. Juni, 21.05 Uhr, ORF 1) Mit u. a. Jakob Seeböck, Julia Cencig, Ferry Öllinger, Andrea L’Arronge, Heinz Marecek und Veronika Polly sowie Michael Dangl und Marcel Mohab in Episodenrollen; Regie: Daniel Helfer

Hannes (Heinz Marecek) und Gräfin Schönberg (Andrea L’Arronge) möchten ihre feurige Seite ausleben und melden sich beim Workshop „Tango en el Tirol“ an. Dort aber werden sie Zeugen, als die mehrfachen Staatsmeister/innen Günter und Andrea (Katja Kaiser) Weinzierl während eines Auftritts bewusstlos zu Boden sinken – er stirbt sofort, sie aber überlebt den offensichtlichen Giftanschlag und muss auf die Intensivstation. Der Veranstalter des Workshops Arnold Brix (Michael Dangl) muss dem Team der „Soko“ nun Rede und Antwort stehen, da er nicht nur geschäftlich, sondern auch privat mit den Opfern zu tun hatte. Auffällig sind außerdem Robert Gessler (Marcel Mohab) und Lenka Kolenova (Nathalie Thiede), die sich als ernstzunehmende Konkurrenten der Weinzierls herausstellen.

„Soko Kitzbühel“ ist eine Koproduktion von ORF und ZDF, hergestellt von beo-Film, unterstützt von Cine Tirol.

Alle Staffeln von „Soko Kitzbühel“ und „Soko Donau“ gibt es zum Streamen auf Flimmit (flimmit.at).

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at