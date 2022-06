DIE.NACHT: „Willkommen Österreich“ mit Caroline Athanasiadis und Reinhard Haller am 28. Juni in ORF 1

Außerdem: „Pratersterne“ und Wiedersehen mit „Gute Nacht Österreich“

Wien (OTS) - Sonnige Gemüter gibt es bei den Sunnyboys von „Willkommen Österreich“ am Dienstag, dem 28. Juni 2022, ab 22.00 Uhr in ORF 1: In der letzten Sendung vor der Sommerpause sind die Kabarettistin, Kernölamazone, ORF-„Dancing Star“ und „Smart10“-Moderatorin Caroline Athanasiadis und Gerichtspsychiater Reinhard Haller bei Stermann und Grissemann zu Gast. Außenreporter Dave wird auf eine neue Mission geschickt und Sonnenlicht am Ende des Tunnels bringt eine gewohnt stimmige Schlussnummer von Russkaja. Danach erhellen um 23.00 Uhr die „Pratersterne“ „DIE.NACHT“:

Gastgeber Hosea Ratschiller begrüßt heutige und zukünftige Stars der Kleinkunstszene. Dieses Mal sind Alfred Dorfer, Ulrike Haidacher, David Stockenreitner und Christoph & Lollo auf der Stand-up-Bühne zu sehen. Und zum Abschluss heißt es um 23.45 Uhr bei einem Dacapo „Gute Nacht Österreich“.

„Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann“ um 22.00 Uhr

In der neuen ORF-Quizshow „Smart10“ hat man zehn Antwortmöglichkeiten auf eine Frage. Mindestens so viele Gelegenheiten gibt es aktuell, die Moderatorin Caroline Athanasiadis auf der Bühne zu sehen. Ob als Kernölamazone oder im Solokabarett „Tzatziki im ¾-Takt“ – die schlagfertige Kabarettistin ist auch im Talk mit Stermann und Grissemann um keinen Gag verlegen.

Um Worte verlegen ist Gerichtspsychiater Reinhard Haller auch beim Thema Hass nicht. In seinem neuen Buch „Die dunkle Leidenschaft“ beleuchtet er in gewohnter Präzision die Hintergründe des „dunklen“ Gefühls. Derzeit wird „Die Macht der Kränkung 2“ – die Fortsetzung der ORF/ZDFneo-Serie, basierend auf Reinhard Hallers gleichnamigem Buch – in Wien und Umgebung unter der Regie von Daniel Prochaska gedreht. Im „Willkommen Österreich“-Talk widmet er sich auch den seelischen Abgründen seiner beiden Gesprächspartner.

„Pratersterne“ mit Dorfer, Haidacher, Stockenreitner, Christoph & Lollo um 23.00 Uhr

Alfred Dorfer ist in einem seiner selten gewordenen Fernsehauftritte bei Hosea Ratschillers Pointenparade zu sehen. Das halbe „Flüsterzweieck“ Ulrike Haidacher zeigt, dass sie auch solo eine exzellente Kabarettistin ist. David Stockenreitner gilt als eines der vielversprechendsten Talente der Szene. Und „Christoph & Lollo“ brauchen niemandem mehr zu beweisen, welche satirische Klasse sie besitzen, tun es aber trotzdem.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at