„Klartext“ mit Vizekanzler Kogler (Grüne) und Burgenland-LH Doskozil (SPÖ) am 29.6. im ORF-RadioKulturhaus

Wien (OTS) - „Wege durch die Krisen“ lautet der Titel von „Klartext“ am Mittwoch, den 29. Juni im ORF-RadioKulturhaus. Bei Klaus Webhofer diskutieren Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) und der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ). Das Gespräch vor Publikum beginnt ausnahmsweise schon um 17.00 Uhr. Die Aufzeichnung ist ab 18.30 Uhr in Ö1 zu hören.

Seit 2020 ist das Land im permanenten Ausnahmezustand. Zuerst Corona, jetzt Krieg in der Nachbarschaft, Energiekrise und schmerzvolle Preissteigerungen. Die Bundesregierung versucht gegenzusteuern, zuletzt mit einem 28-Milliarden Anti-Inflationspaket. Aber die Kanzlerpartei ÖVP kämpft auch mit innerparteilichen Krisen, was die Grünen und ihr Vizekanzler zu nützen versuchen. Im Umfragekeller stecken freilich beide fest. Solche Probleme kennt der Landeschef des Burgenlands nicht. Hans Peter Doskozil baut an einem eigenen kleinen sozialdemokratischen Regierungsmodell. Mit Projekten im Energie- und Pflegebereich, einem Mindestlohn und Skigeschenken für Kinder, um nur einiges zu nennen. Er pflegt damit sein Macherimage, frei nach dem Motto: Mehr Staat, weniger privat. Welche Politik braucht es also in Zeiten der Krise? Darüber diskutieren bei Klaus Webhofer in „Klartext“ Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) und der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ).

„Klartext“ findet am Mittwoch, den 29. Juni um 17.00 Uhr im Studio 3 des ORF-RadioKulturhauses statt, der Eintritt ist frei. Ö1 sendet die Aufzeichnung um 18.30 Uhr. Aufgrund der begrenzten Platzanzahl ist eine verbindliche Anmeldung über das Kartenbüro jedoch erforderlich. Weitere Informationen zum Programm des RadioKulturhauses gibt es auf der Homepage http://radiokulturhaus.orf.at oder über das Kartenbüro (Tel. 01/501 70-377). Mehr zum Programm von Österreich 1 ist unter http://oe1.orf.at abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

ORF Radio Öffentlichkeitsarbeit

Isabella Henke

(01) 501 01/18050

isabella.henke @ orf.at