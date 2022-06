Waitz an Totschnig: "Nordisches Kahlschlagmodell führt uns ins Desaster"

Totschnigs Pläne bedeuten Kahlschläge, Monokulturen und zerstörter Lebensraum für Mensch und Tier

Brüssel (OTS) - Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig reist heute nach Schweden, um an der informellen Forstministerkonferenz teilzunehmen. Im Vorfeld kündigte er über die APA an, dass er eine Außernutzungsstellungen von Waldflächen verhindern würde. 80% der europäischen Wälder sind in einem schlechten Zustand. Die EU-Biodiversitätstrategie will einen Teil der Wälder in Europa unter Schutz stellen, ihre Resilienz gegenüber der Klimakrise stärken und vor Bewirtschaftung einschränken. Wälder sind neben Moore und Meeren die größten CO2-Senken und spielen damit eine wichtige Rolle im Klimaschutz. Kahlschläge und intensive Forstwirtschaft zerstören nicht nur die Natur, Boden und Wasserkreisläufe, sondern machen Waldflächen damit zu Emissionsherden und erhöhen das Risiko von Muren und Lawinen.

Thomas Waitz, Schattenberichterstatter der EU-Waldstrategie, kritisiert die Aussagen: “Die Aussagen des Landwirtschaftsministers Norbert Totschnigs sind ein Angriff auf den österreichischen Wald und die nachhaltige Holzversorgung. Das nordische Desastermodell mit enormen Monokulturen ist kein Vorbild für Österreich. Unserem Wald gehen der Borkenkäfer, Waldbrände und die Klimakrise an den Kragen. In Schweden geht das Holz aus, weil die Forstwirtschaft gar nicht so schnell Bäume nachpflanzen kann, wie sie schlägert. Trotzdem macht sich der Landwirtschaftsminister zum Handlanger der Forst- und Papiergroßindustrie. Deren kurzsichtigen Profitinteressen gefährden eine langfristige und nachhaltige. Nutzung der Wirtschaftsressource Holz. Die Ankündigung EU-weiten Waldschutz zu boykottieren und aufzuweichen ist angesichts der Klimakrise eine Ohrfeige. Ich empfehle dringend ein Gespräch mit den Expert*innen der Bundesforste. Denn diese sind im Gegensatz zum Landwirtschaftsministerium schon im 21. Jahrhundert angekommen und setzen auf Naturverjüngung, Mischwälder und naturnahe Forstwirtschaft.“

