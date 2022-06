Wieden: Ausstellung „Festung Europa“ endet am 29.6.

Wien (OTS/RK) - Im Bezirksmuseum Wieden (4., Klagbaumgasse 4) ist seit Mitte Mai die Sonder-Ausstellung „Museum Festung Europa“ zu sehen. Gezeigt werden 8 Tafeln mit Wort- und Bild-Collagen zu den Themen Migration und Asyl, die Aylin Basaran gestaltet hat. Die Kuratorin ist gegen eine Abgrenzung vor Menschen aus anderen Ländern. Spannende druckgrafische Werke („Alugrafien“) der Künstlerin Margret Kohler-Heilingsetzer komplettieren die Schau. Dabei stehen so genannte „Boat People“ im Fokus. Jetzt endet die Sonder-Ausstellung: Nur mehr am Dienstag, 28. Juni, von 10.00 bis 12.00 Uhr, und am Mittwoch, 29. Juni, von 16.30 bis 18.30 Uhr) ist die Besichtigung möglich. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Auskünfte: Telefon 581 24 72.

Das Publikum soll die aktuellen Corona-Richtlinien beachten. Museumsleiter Phillip Maurer ist am Dienstag und am Mittwoch anwesend und antwortet gerne auf Fragen der Besucher*innen. Informationen per E-Mail: bm1040@bezirksmuseum.at.

