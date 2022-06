Zehn Verkehrstote in der vergangenen Woche

179 Verkehrstote zwischen 1. Jänner und 26. Juni 2022

Wien (OTS) - In der vergangenen Woche starben drei Motorrad-Lenker, zwei Fußgänger, ein Leichtmotorradlenker, ein Lenker eines Klein-Lkws, ein Lenker eines Microcars, ein Mopedlenker und ein Pkw-Lenker bei Verkehrsunfällen. Zu einem besonders tragischen Verkehrsunfall kam es am Mittwoch, 22. Juni 2022, im Bezirk Zwettl, Niederösterreich, bei dem ein dreijähriges Mädchen verstarb. Das Mädchen ist nach derzeitigem Kenntnisstand einem Traktor nachgelaufen und wurde vom Hinterreifen erfasst. Der 61- jähriger Traktorlenker bemerkte einen Zusammenstoß und hielt sein Fahrzeug sofort an. Die 3-Jährige dürfte dem Traktor nachgelaufen sein und wurde dabei vom Hinterrad überrollt. Das Mädchen verstarb noch während der Erstversorgung durch die Rettungskräfte an der Unfallstelle. Die Angehörigen wurden durch ein Kriseninterventionsteam betreut. Am Wochenende verunglückten drei Verkehrsteilnehmer tödlich.

Fünf Personen kamen in der Vorwoche auf Landesstraßen B, drei auf Gemeindestraßen und zwei auf Landesstraßen L ums Leben. Drei Verkehrstote mussten in Niederösterreich, jeweils zwei in Oberösterreich und der Steiermark und je einer im Burgenland, Salzburg und Wien beklagt werden.

Vermutliche Hauptunfallursachen waren in vier Fällen Unachtsamkeit/Ablenkung in drei Fällen eine Vorrangverletzung, in zwei Fällen eine nichtangepasste Geschwindigkeit und in einem Fall ein Fehlverhalten des Fußgängers. Zwei tödliche Verkehrsunfälle waren Alleinunfälle, ein Verkehrstoter war ausländischer Staatsangehöriger und ein tödlicher Verkehrsunfall ereignete sich an einer Eisenbahnkreuzung.

Vom 1. Jänner bis 26. Juni 2022 gab es im österreichischen Straßennetz 179 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2021 waren es 144, 2020 143 und 2019 188.

