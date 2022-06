Freundlicher Reminder: Presseeinladung zt:Jubiläumsfeier am 28. Juni im Rathaus Wien

„Unabhängig.Planen.Prüfen. Seit 1860.“

Ziviltechnikerinnen und Ziviltechniker bilden seit 1860 das technische Fundament unserer Gesellschaft Bundespräsident Dr. Alexander Van der Bellen

Wien (OTS) - " Ziviltechnikerinnen und Ziviltechniker bilden seit 1860 das technische Fundament unserer Gesellschaft ", stellt Bundespräsident Dr. Alexander Van der Bellen in seiner Videobotschaft zum 160-jährigen Jubiläum des Berufsstandes fest.

Presseeinladung zur zt:Jubiläumsfeier am Dienstag, 28. Juni 2022 im Arkadenhof des Wiener Rathauses. Wir freuen uns sehr, wenn Sie Zeit finden, zur Veranstaltung zu kommen und bitten Sie coronabedingt dringlich um vorherige Anmeldung per E-Mail an kammer @ arching.at.



18:00 Uhr: Start Vorprogramm

ORF Österreich-Bild: "Planen für Jahrhunderte, ZiviltechnikerInnen seit 1860“ auf der Großbildleinwand macht auf die unabhängige Leistung von ZiviltechnikerInnen aufmerksam. Die Premiere im ORF verfolgten übrigens 462.000 Menschen.



18:30 Uhr: Start Festprogramm



Begrüßung:

Nina Krämer-Pölkhofer MSc, Generalsekretärin Kammer der ZiviltechnikerInnen



Eröffnung:

Dr. Michael Ludwig

Landeshauptmann & Bürgermeister der Stadt Wien

Festreden:

BR h.c. Dipl.-Ing. Walter Ruck, Präsident Wirtschaftskammer Wien

Dipl.-Ing. Bernhard Jarolim, Stadtbaudirektor

Dipl.-Ing.in Brigitte Jilka, Stadtbaudirektorin a.D.

Dr. Christoph Matznetter, Abgeordneter zum Nationalrat

Dipl.-Ing. Erich Kern, Präsident ZiviltechnikerInnenkammer a.D.

Vorstellung Mitglieder des neu gewählten Präsidiums 2022 – 2026

Buffeteröffnung & gemeinsames Feiern

Rückfragen & Kontakt:

Kammer der ZiviltechnikerInnen für Wien, NÖ und Bgld.

Nina Krämer-Pölkhofer, MSc

Generalsekretärin

+43 1 5051781-15 od. +43 664 131 64 28

nina.kraemer @ arching.at

http://wien.arching.at