„46. Tage der deutschsprachigen Literatur“ in Klagenfurt

Ana Marwan gewinnt den Ingeborg-Bachmann-Preis 2022

Wien (OTS) - Nach drei spannenden Lesetagen bei den 46. Tagen der deutschsprachigen Literatur im Landesstudio Kärnten fand heute, am Sonntag, dem 26. Juni 2022, die Preisverleihung im ORF-Theater in Klagenfurt statt. Insgesamt wurden fünf Preise vergeben.

Der Ingeborg-Bachmann-Preis 2022, dotiert mit 25.000 Euro, ging an Ana Marwan. Sie konnte mit ihrem Text „Wechselkröte“ die Jury überzeugen. Marwan las auf Einladung von Klaus Kastberger. Der Deutschlandfunk-Preis, dotiert mit 12.500 Euro, ging an Alexandru Bulucz – eingeladen von Insa Wilke. Den Kelag-Preis, gestiftet von der Kärntner-Elektrizitäts-Aktiengesellschaft in der Höhe von 10.000 Euro, erhielt Juan S. Guse. Er las auf Einladung von Mara Delius. Der 3sat-Preis, in der Höhe von 7.500 Euro, gestiftet von 3sat, dem Gemeinschaftsprogramm der vier öffentlich-rechtlichen Fernsehsender ZDF, ORF, SRG und ARD, ging an Leon Engler, eingeladen von Philipp Tingler. Der BKS Bank-Publikumspreis, der über eine Online-Abstimmung ermittelt wird, ist mit 7.000 Euro dotiert und mit einem Stadtschreiberstipendium in Klagenfurt verbunden. Den Preis erhielt Elias Hirschl. Er las auf Einladung von Klaus Kastberger.

ORF-Landesdirektorin Karin Bernhard zeigte sich höchst erfreut über den Verlauf des diesjährigen Bewerbes, der mit zahlreichen Neuerungen nach den Corona-Spezial-Ausgaben aufwartete. Sowohl die Lesungen im Garten wie auch die Modifizierung der Preisermittlung wurden überwiegend sehr positiv aufgenommen. Das steigert die gespannte Erwartung auf die 47. Tage der deutschsprachigen Literatur 2023.

Alle Informationen und Fotos rund um den Ingeborg-Bachmann-Preis unter: bachmannpreis.ORF.at

