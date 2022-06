22 Bezirksfeste zum Jubiläum „100 Jahre Niederösterreich“

LH Mikl-Leitner: „Wir feiern ein erfolgreiches Bundesland, eine wunderschöne Region und alle Ehrenamtlichen im Land“

St. Pölten (OTS/NLK) - Heute, Samstag, und morgen, Sonntag, feiert ganz Niederösterreich das 100-jährige Jubiläum des Bundeslandes mit 22 Bezirksfesten im ganzen Land. 20 Bezirksstädte sowie Waidhofen an der Ybbs und Klosterneuburg bieten dabei ein buntes Programm, im Mittelpunkt stehen die ehrenamtlichen Vereine und Organisationen sowie die Regionalkultur.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner war heute zunächst bei den Feierlichkeiten in der Landeshauptstadt St. Pölten zu Gast. Im Interview mit „Radio 4/4“-Moderatorin Birgit Perl betonte sie dabei:

„Niederösterreich ist ein unglaublich schönes, wunderbares Land, wo man einfach glücklich ist, Verantwortung tragen zu dürfen. Es ist ein schönes Miteinander, das hier in St. Pölten und bei unseren Festen im ganzen Land spürbar ist. Und vor allem fühlen wir das Gemeinsame, weil heute so unglaublich viele Ehrenamtliche hier sind. All jenen ein herzliches Dankeschön!“

Die Landeshauptfrau wünschte sich außerdem, dass die Menschen im Land bei den 22 Bezirksfesten zum 100-jährigen Jubiläum ausgelassen feiern, denn „wir haben zwei Jahre lang diese Feste vermisst, die Stimmung ist sensationell.“ Und weiter: „Bei uns in Niederösterreich heißt es, wer hart arbeiten kann, der kann auch feiern und wir haben in den letzten Jahren hart gearbeitet. Deshalb ist Niederösterreich da, wo es jetzt ist: nämlich ein erfolgreiches Bundesland, eine wunderschöne Region und da kann man jenen, die dieses Land aufgebaut haben – der Nachkriegsgeneration und jenen, die heute Verantwortung tragen, dass sich alles so weiterentwickelt - nur ein ganz großes Dankeschön sagen!“

Weiter kamen im Zuge der Radiosendung auch St. Pöltens Bürgermeister Matthias Stadler, der Schauspieler Rudi Roubinek, der Geschäftsführer der Kultur.Region.NÖ Martin Lammerhuber und Erhard Mann, Landeskoordinator der Chorszene NÖ zu Wort.

Den Besucherinnen und Besuchern des Bezirksfestes in der Landeshauptstadt wurde ein abwechslungsreiches Programm geboten. Unter anderem stellte sich die Region Pielachtal vor, das Tal der Dirndl. Die Besucherinnen und Besucher konnten sich durch die Tourismusregion Weinland-Traisental kosten und trafen auf die ARGE Dunkelsteinerwald. Auf der Bühne wurde am Abend noch der Auftritt von Monika Ballwein & friends erwartet.

Die Bezirksfeste in den 22 Städten des Landes stellen einen Höhepunkt des Jubiläumsjahres „100 Jahre Niederösterreich“ dar, rund 15.000 bis 20.000 Menschen haben sich bereits in den Vorbereitungsarbeiten eingebracht. Niederösterreich präsentiert sich in all seinen Facetten. Darbietungen von hunderten Blasmusikkapellen, Trachten-, Tanz- und Gesangsvereinen sowie über 100 Chöre aus dem Bereich der Volkskultur und fast 130 Musikschulen zeigen das musikalische Niederösterreich. Aber auch junge Bands aus Pop, Jazz, Folk und Rock haben ihre großen Auftritte auf den Bühnen des Bundeslandes. Viele Städte setzen Schwerpunkte in den Bereichen Landwirtschaft, Ökologie, Gesundheit und Sport. So stehen beispielsweise Laufveranstaltungen und Geschicklichkeitswettbewerbe am Programm.

Außerdem haben sich zahlreiche Stars angesagt, wie zum Beispiel Schauspieler Manuel Rubey, Ex-Skiass Michaela Dorfmeister oder auch die Comedy Hirten.

Infos zu den Programmen in allen 22 Bezirksstädten:

www.100jahrenoe.at

