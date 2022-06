NEOS feierten ihren 10. Geburtstag im Zeichen von Freiheit, Fortschritt und Gerechtigkeit

Beate Meinl-Reisinger: „Wir NEOS sind bereit: Eine echte Erneuerung kann und wird es nur mit uns geben.“

Wien (OTS) - 2012 hat sich „Das Neue Österreich“ gegründet, Freitagabend feierten NEOS mit Freunden und Wegbegleitern – allen voran NEOS-Gründer Matthias Strolz und die liberale Vorreiterin Heide Schmidt - in den Wiener Werkshallen ihren 10. Geburtstag. Weitere Gäste waren unter anderem der Wiener Vizebürgermeister und stellvertretende Vorsitzende Christoph Wiederkehr, NEOS-Europaabgeordnete Claudia Gamon und der ehemalige NEOS-Wirtschaftssprecher Sepp Schellhorn.

Bevor gemeinsam auf die vergangenen zehn erfolgreichen Jahre und auf eine noch erfolgreichere Zukunft angestoßen wurde, hielt NEOS-Vorsitzende Beate Meinl-Reisinger im Rahmen der Veranstaltung eine Grundsatzrede. „Für uns war bei der Gründung von NEOS klar: Dieses System wollen wir aufbrechen – ein System ohne Anstand, Selbstreflexion und Transparenz. Wir sind 2012 angetreten mit dem Anspruch, eine neue, bessere Politik für Österreich zu machen. Mit der alten Politik, den alten Pfründen, dem Klientelismus abzufahren und neue Lösungen zu bringen. Für Freiheit, Fortschritt und Gerechtigkeit.“

In den vergangenen zehn Jahren haben NEOS bereits viel erreicht – so viele Menschen hatten den Mut aufzustehen und ihre und unsere Zukunft aktiv in die Hand zu nehmen: „Wir sind bereit. Und wir werden immer stärker. Wir wachsen mit jeder Herausforderung. Heute ist klar: Nach der nächsten Wahl macht unser schönes Österreich entweder wieder drei Schritte zurück in die Zeit des Stillstands, der Freunderlwirtschaft und der ganz alten Politik. Oder Österreich macht einen großen Sprung nach vorn für Freiheit, Fortschritt und Gerechtigkeit. Eine Erneuerung auf allen Ebenen – damit die Menschen wieder Vertrauen in die Politik haben können. Diese Erneuerung kann und wird es nur mit NEOS geben“, so Meinl-Reisinger.

