VPNÖ-Ebner: Bewusste Verdrehungsversuche rund um Interview von LH Johanna Mikl-Leitner

St. Pölten (OTS) - Zum bei "Willkommen Österreich" ausgestrahlten Video mit Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und entsprechenden heutigen Medienberichten hält VPNÖ-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner fest: "Das Video wurde am Austrian World Summit aufgenommen, der größten heimischen Klimaschutzkonferenz. Die Textilindustrie verursacht mehr CO2-Ausstoß als der Flug- und der Schiffsverkehr zusammen. Im Textilbereich steckt mit das größte Einsparungs- und damit Umweltschutzpotential. Die Bekleidungsindustrie verursacht nicht nur einen überdurchschnittlichen CO2-Ausstoß, sondern auch Wasserverbrauch und Wasserverschmutzung. Und ja, es ging in der Frage darum, was jede und jeder Einzelne dazu beitragen kann. Dabei wurde beispielhaft angeführt, man könne weniger Kleidung kaufen - in dem Fall Ballkleider. Das hat selbstverständlich nichts mit Spartipps gegen die Teuerung zu tun - die alle massiv trifft. Leider zeigen manche in den ‚unsozialen Medien‘ wieder bewusste Verdrehungsversuche statt wertschätzend und respektvoll miteinander umzugehen."

Rückfragen & Kontakt:

Volkspartei Niederösterreich

Mag. Günther Haslauer

Pressesprecher

0680/1159107

guenther.haslauer @ vpnoe.at