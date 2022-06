Nationalratspräsident Sobotka gratuliert neuem Ärztekammer-Präsidenten Steinhart

Steinharts Expertise in Pandemiezeiten besonders wichtig

Wien (PK) - "Nur wenige Monate nach seinem Amtsantritt als Präsident der Wiener Ärztekammer, wurde Johannes Steinhart heute zum Präsidenten der Österreichischen Ärztekammer gewählt. Dazu gratuliere ich ihm sehr herzlich!", so Nationalratspräsident Sobotka. Steinhart sei ein Mediziner mit langjähriger Erfahrung und angesehener Expertise im Gesundheitsbereich, was gerade in Pandemie-Zeiten von hoher Bedeutung sei. Besonders erfreut zeigte sich Sobotka über den Fokus des neuen ÄK-Präsidenten "Gemeinsames über Trennendes zu stellen". Dies wäre auch oftmals in der Politik wünschenswert.(Schluss) red

