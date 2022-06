LK NÖ: Bekenntnis zur ordnungsgemäßen Tierhaltung ohne Wenn und Aber

Beratungsteam erarbeitet mit Betrieb Maßnahmenplan

St. Pölten (OTS) - Die Landwirtschaftskammer (LK) NÖ ist erschüttert von den Verfehlungen auf einem Schweinemastbetrieb im Bezirk Korneuburg und bietet dem Betrieb Unterstützung zur Behebung der Missstände an.

Die Landwirtschaftskammer NÖ steht kompromisslos für eine ordnungsgemäße Tierhaltung. Verstöße gegen Tierhaltungsvorschriften sind gemäß den gesetzlichen Vorgaben zu ahnden. Die aktuellen Ereignisse auf diesem Schweinemastbetrieb machen uns sehr betroffen. Der Kenntnisstand zu diesem Fall lässt vermuten, dass die Tiere vernachlässigt wurden und die Tierbetreuung unzureichend war. Als Interessenvertretung aller Bäuerinnen und Bauern sind solche Zustände absolut inakzeptabel. Diese repräsentieren nicht die gewissenhafte Arbeit aller anderen schweinehaltenden Betriebe.

Landwirtschaftskammer NÖ unterstützt bei der Behebung der Missstände

Als Landwirtschaftskammer stehen wir mit dem Betrieb in Kontakt und unterstützen einerseits in der Aufklärung, wie es zu dieser Situation kommen konnte, und erarbeiten über unser Beratungsteam mit dem Betrieb einen Maßnahmenplan, damit die offensichtlichen Missstände raschestmöglich behoben werden. Wir ersuchen darum, den augenscheinlich überforderten Landwirt in dieser Ausnahmesituation nicht zu belasten, nachdem er bereits aktiv signalisiert hat, mit Behörden und Kontrollen vollends zu kooperieren und Verbesserungsmaßnahmen schnellstmöglich umzusetzen. Die Landwirtschaftskammer NÖ stellt nichtsdestotrotz klar, dass die Eigenverantwortung und Sorgfaltspflicht der Bäuerinnen und Bauern eine wesentliche Voraussetzung für das Vertrauen der Konsumentinnen und Konsumenten ist und bekennt sich mit den Branchenorganisationen darüber hinaus zu einer Weiterentwicklung der österreichischen Schweinewirtschaft.

Zum Schutz der Familie, bitten wir den Namen beziehungsweise Detailangaben zum Betrieb nicht zu veröffentlichen. (Schluss)

