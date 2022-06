Jennifer Schneider übernimmt Redaktionsleitung der dpa-infografik (FOTO)

Berlin (ots) - Jennifer Schneider (35) wird am 1. Juli neue Redaktionsleiterin der dpa-infografik. Sie folgt auf Ira Kugel, die dann in die Geschäftsführung der dpa-Tochter wechselt. Die dpa-infografik GmbH mit ihrer Redaktion im dpa-Newsroom ist eine 100-prozentige Tochter der dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH und die größte Infografik-Agentur im deutschsprachigen Raum. Sie bestimmt seit mehr als 75 Jahren den Markt für grafisch aufbereitete Informationen: Karten, Schaubilder, Infografiken und Charts.

"Onlinegeeignete Grafiken sind für den Medienmarkt von zentraler Bedeutung. Mit Jennifer Schneider, die über herausragende Erfahrungen im Infografikbereich verfügt, werden wir die nachrichtlichen tagesaktuellen dpa-Grafiken erfolgreich weiterentwickeln", sagt die zukünftige Geschäftsführerin von dpa-infografik Ira Kugel.

"Ich freue mich sehr darauf, die Zukunft der dpa-infografik gemeinsam mit einem großartigen Team zu gestalten", sagt Jennifer Schneider. "Wir werden die Reaktionen weiter bestmöglich mit nachrichtlichen Grafiken versorgen und unsere Kunden damit in der visuellen Kommunikation unterstützen."

Jennifer Schneider stammt aus Limburg an der Lahn. Sie startete 2016 nach ihrem SWR-Volontariat zum Information Specialist im Team der dpa-infografik, wo sie zuletzt in der Funktion als Teamleiterin der Aktuell-Redakteure tätig war.

Über dpa:

Die Deutsche Presse-Agentur (dpa) wurde 1949 gegründet und gehört zu den weltweit führenden unabhängigen Nachrichtenagenturen. dpa beliefert Medien, Unternehmen und Organisationen mit redaktionellen Angeboten. Dazu zählen Texte, Fotos, Videos, Grafiken, Hörfunkbeiträge und andere Formate. Als international tätige Agentur berichtet dpa in sieben Sprachen. Um die 1000 Journalistinnen und Journalisten arbeiten von etwa 150 Standorten im In- und Ausland aus. Gesellschafter der dpa sind rund 170 deutsche Medienunternehmen. Die dpa-Redaktion arbeitet nach den im dpa-Statut festgelegten Grundsätzen: unabhängig von Weltanschauungen, Wirtschaftsunternehmen oder Regierungen. Die Zentralredaktion unter der Leitung von Chefredakteur Sven Gösmann befindet sich in Berlin. Die Geschäftsführung um ihren Vorsitzenden Peter Kropsch ist am Unternehmenssitz in Hamburg tätig. Vorsitzender des Aufsichtsrats ist David Brandstätter (Main-Post GmbH, Würzburg).

Mehr unter www.dpa.com (deutsch, englisch, spanisch, arabisch)

Social media: www.dpa.com/de/social-media

