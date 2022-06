FPÖ – Schnedlitz zu Grünen: Tomaselli wurde abgebaut, Politkommissarin Gewessler nun Stellvertreterin von Kogler

Wien (OTS) - „Wohl unter Druck der Schwarzen wurde die ÖVP-kritische Nina Tomaselli aus der Funktion der Parteichef-Stellvertreterin entfernt. Wir hoffen, dass dies für Tomaselli ein Ansporn sein wird, ihre durchaus gute Arbeit im ÖVP-Korruptionsausschuss, noch weiter zu forcieren“, reagierte der freiheitliche Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz auf erste Pressemeldungen.

Es sei aber auch bezeichnend, dass die linkssozialistische Ideologin und „Bürgerhasserin“ Gewessler die Stelle von Tomaselli einnehme. „Damit rücken die Grünen noch weiter in ihr linkes Winkerl. Die Abwahl von Tomaselli gibt auch Zeugnis von den Kuhhandeln zwischen den Regierungsparteien – ‚von nichts kommt nichts‘. Da der Umfragezug der Grünen rapide bergabfährt, kann sich Gewessler schon jetzt auf ihre Karriere in der außerparlamentarischen Opposition vorbereiten“, so Schnedlitz.

