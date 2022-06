Israel Friendship Award an Andreas Herzog und AIANI vergeben

Israelische Botschaft ehrt Brückenbauer zwischen Israel und Österreich

Wien (OTS) - Die israelische Botschaft in Wien vergab zum ersten Mal den Israel Friendship Award im Rahmen eines Empfangs in den Börsensälen. Die Preisverleihung fand unter Teilnahme von Vizekanzler und Bundesminister für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport Mag. Werner Kogler und Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung Univ.-Prof. Dr. Martin Polaschek statt.

Die Beziehungen zwischen Israel und Österreich sind derzeit auf politischer Ebene und in der Zivilgesellschaft so gut wie nie zuvor. An dieser so positiven Entwicklung waren in den letzten Jahren neben politischen Entscheidungsträgern auch zahllose Menschen und Institutionen in beiden Ländern beteiligt. Die Auszeichnung soll jene hervorheben und ehren, die zur Verbesserung der Beziehungen zwischen Israel und Österreich einen außerordentlichen Beitrag geleistet haben.

Die Jury entschied sich dieses Jahr einstimmig für Andreas Herzog und AIANI (Austrian-Israel Academic Network Innsbruck).

Andreas Herzog war von 2018 bis 2020 Trainer der israelischen Fußballnationalmannschaft: "Das Leben in Israel war wunderschön. Israelis sind enthusiastische Fans und wollen stolz auf die Nationalmannschaft sein, in der jüdische und arabische Israelis gemeinsam spielen", so Herzog.

Das 2013 an der Universität Innsbruck gegründete AIANI fokussiert auf den akademischen Austausch und die wissenschaftliche Zusammenarbeit zwischen der Universität Innsbruck und akademischen Institutionen in Israel. Rektor Tilmann Märk sprach von der besonders großen Freude für die Universität Innsbruck, AIANI und ihn selbst: "Unser Ziel mit der Gründung von AIANI war ein tragfähiges, stabiles Netzwerk für die Zusammenarbeit mit den israelischen Kolleginnen und Kollegen zu schaffen. Die Auszeichnung ist ein großer Tag für die Universität Innsbruck."

Vizekanzler Werner Kogler sprach zur Eröffnung zu den Festgästen: "Ich bedanke mich bei Botschafter Rodgold für die Initiierung des Israel Friendship Award; damit wird ein wichtiger Beitrag für gute Beziehungen zwischen Österreich und Israel geleistet. Uns verbinden viele persönliche Kontakte. So hat auch der Fußball immer wieder Israelis nach Österreich gebracht. Munas Dabbur oder Shon Weissman etwa, zwei Nationalteamspieler, die in Österreich Furore gemacht haben. Aber auch österreichische Ex-Internationale wie Andreas Herzog oder Willi Ruttensteiner, die das israelische Nationalteam trainieren durften. Wenn derartiger Austausch gelingt, wenn tragfähige Freundschaften daraus entstehen, so ist das ein guter Grund für eine Würdigung."

Bundesminister Martin Polaschek bekräftige in seiner Ansprache zur Eröffnung: "Als Bundesregierung ist uns der regelmäßige Austausch mit Israel ein besonderes Anliegen. Der heuer zum ersten Mal vergebene Israel Friendship Award ist dabei ein weiterer Meilenstein, der die engen Freundschaften zwischen unseren beiden Ländern vor den Vorhang holt und auch in Zukunft ausbauen wird. Ich gratuliere ganz besonders dem Innsbrucker ‚Austria-Israel Academic Network‘ und Andreas Herzog zu dieser Auszeichnung und bedanke mich für den unermüdlichen Einsatz als Brückenbauer zwischen Israel und Österreich."

Botschafter Mordechai Rodgold betonte in seiner Festrede die mittlerweile felsenfeste Freundschaft zwischen den beiden Ländern: "Es ist also der richtige Moment, das zu würdigen. Sport verbindet Menschen. Daher ist es mir eine außerordentliche Freude, heute Herrn Andi Herzog, Fußball-Nationaltrainer Israels 2018-2020, für seine Verdienste zu ehren. Die Wissenschaft wiederum fördert die Erkenntnis und das Verständnis füreinander und ermöglicht besonders der jungen Generation, gemeinsam die Zukunft zu gestalten. AIANI leistet einen einzigartigen Beitrag, um junge Menschen aus Israel und Österreich zusammenzubringen. Dafür wollen wir AIANI heute auszeichnen."

Die Leistungen der Preisträger sind beispielhaft für die gemeinsamen Bemühungen, die Beziehungen zwischen Österreich und Israel weiter zu stärken. Die erste Vergabe des Israel Friendship Award soll eine neue Tradition begründen. Er soll in Zukunft einmal im Jahr vergeben werden.

Mitglieder der Jury:

Dr. Danielle Spera, Direktorin des Jüdischen Museums in Wien

Daniel Kapp, Unternehmer und Kommunikationsexperte sowie Vorstand der Freunde der Hebräischen Universität Jerusalem

Stellvertretende Missionschefin Maya Karmely Sommer

Botschafter Mordechai Rodgold

