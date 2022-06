„Thema“: Geht uns die Energie aus? Österreich in der Gas-Krise

Am 27. Juni um 21.10 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Christoph Feurstein präsentiert in „Thema“ am Montag, dem 27. Juni 2022, um 21.10 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Geht uns die Energie aus? Österreich in der Gas-Krise

„Es ist ein reiner Zufall, dass wir die Geräte noch haben, die für einen Betrieb mit Kohle nötig sind“, sagt der Werksgruppenleiter des steirischen Kraftwerks Mellach Christof Kurzmann-Friedl. Was vor wenigen Monaten noch unvorstellbar war, daran wird jetzt gearbeitet:

Das Kohlekraftwerk Mellach wird reaktiviert. „Das ist ein Akt der Verzweiflung“, kommentiert Umweltökonomin Sigrid Stagl diesen Schritt der grünen Energieministerin. Seit einer Woche liefert Russland nur noch etwa die Hälfte des vereinbarten Gases nach Österreich, was spätestens im Herbst fatale Auswirkungen haben könnte. Bei den Energieberatungsstellen haben sich die Anfragen vervierfacht. Wo kann jeder und jede Einzelne Energie sparen? Und was bedeutet der Rückschritt zur Kohle für die Zukunft? Eva Kordesch und Martin Steiner berichten.

Schule und Behinderung – Stillstand bei der Inklusion

Die meisten Schülerinnen und Schüler, die am kommenden Freitag ihre Zeugnisse bekommen, wissen genau, in welcher Schule sie im Herbst weiterlernen dürfen. Für viele Jugendliche mit Behinderungen ist das ein Wunschtraum. Denn mit 14 oder 15 Jahren landen sie in einer Bildungssackgasse. So wie Julian Mühlbacher. Er hat Trisomie 21 und ging bisher gemeinsam mit Kindern ohne Behinderung in die Schule. Nun muss er die Integrationsklasse verlassen. Seine Mutter sieht das nicht ein: „Wenn er weiter lernen dürfte, hätte er deutlich bessere Aussichten auf einen Job oder eine Berufsausbildung. Diese Jahre sind prägend für den Rest seines Lebens.“ Im Entwurf für den „Nationalen Aktionsplan Behinderung 2022–2030“ kommt die gemeinsame Schule für Menschen mit und ohne Behinderung kaum vor, kritisieren die Behindertenorganisationen. Andrea Poschmaier berichtet über das Stiefkind Inklusion in Österreichs Schulen.

Frischer Wind hinter Klostermauern – ein Leben als Ordensfrau

Es ist sehr selten geworden: eine junge Frau beschließt, ins Kloster zu gehen und Ordensfrau zu werden. Maya Fürst hat das getan und heißt heute Schwester Helena. „Ich bin nicht ins Kloster gegangen, weil ich in der Welt nicht klargekommen bin oder unglücklich war“, widerlegt die 28-Jährige ein Klischee. Sie macht einen Podcast, geht ins Fitnesscenter oder auf einen Drink mit der Freundin und bringt viel frischen Wind in das Kloster der Elisabethinen in Linz. Ein Leben in Armut, Keuschheit und Gehorsam führen und dennoch seiner jungen Seele treu bleiben? Dorit Muzicant berichtet.

Joschi Deininger – der Chauffeur der Stars

Vier Millionen Kilometer ist er in seinem Berufsleben gefahren. Seit 40 Jahren chauffiert Joschi Deininger die österreichische Filmprominenz kreuz und quer durch Österreich. „Richtig begonnen hat es Anfang der 90er. Ich war der einzige Fahrer, der ein Mobiltelefon hatte. Das war für die Filmproduktionen interessant“, sagt der 74-jährige Wiener. Im Vorfeld der Verleihung des Österreichischen Filmpreises erzählt er Eva Kordesch, wie die österreichische Filmszene tickt, warum im Wagen viele Geheimnisse verraten werden und wer mit seinem Papagei ins Auto steigt.

