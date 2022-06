#dif22: Insel-Vibes am Festival-Samstag!

Nach zwei Jahren Pandemie und unter Anbetracht der aktuellen Teuerungswelle müssen wir jede Gelegenheit nutzen, den Menschen in dieser Stadt Unterstützung zukommen zu lassen. Mit der Beratungsinsel ermöglichen wir allen DIF-Besucher*innen ohne Anmeldung und völlig kostenfrei Beratung zu aktuell essenziellen Themen wie Heizen, Wohnen, Arbeit Barbara Novak, Landesparteisekretärin der SPÖ Wien 1/3

Ich freue mich, wenn viele Menschen das Angebot wahrnehmen und uns auf der Donauinsel besuchen. Barbara Novak, Landesparteisekretärin der SPÖ Wien 2/3

Die vielen Besucher*innen und eingefleischten DIF-Fans machen das Donauinselfest zu einem unvergesslichen Erlebnis – und das seit Jahrzehnten. Heuer wollen wir noch stärker dafür sorgen, dass sie alle Teil des Festes werden. Viele Stationen quer über die Insel verteilt sowie eine Rätselrallye mit der DIF-App ‚dabei!‘ laden dazu ein! Matthias Friedrich, Geschäftsführer Pro Event Team für Wien und Projektleiter des Donauinselfestes 3/3

Wien (OTS/SPW) - Heute startet das 39. Donauinselfest bei viel Sonnenschein und mit mehr als 600 Stunden Programm an drei Tagen. Morgen Samstag dürfen sich DIF-Fans aber nicht nur auf heimische und internationale Acts freuen, sondern auch auf eine LIVE-Bewegungseinheit bei „Fit mit Philipp“ auf der Wien Energie/Radio Wien Festbühne sowie jede Menge Action & Fun. Heuer neu ist auch die Beratungsinsel powered by Wien Holding mit einem umfangreichen Serviceangebot – kostenlos und ohne Voranmeldung. Ein Ausblick auf den Festival-Samstag!

In voller Größe und mit einem namhaften Line-up feiert heute das #dif22 seinen Auftakt. Damit verwandelt sich die Donauinsel wieder in Europas größtes Open-Air-Festival bei freiem Eintritt. Neben vielen musikalischen Highlights und einem kunterbunten Rahmenprogramm für jeden Geschmack und jede Generation, bietet das 39. Donauinselfest heuer ein noch größeres Service- und Beratungsangebot auf der neuen Beratungsinsel powered by Wien Holding. „ Nach zwei Jahren Pandemie und unter Anbetracht der aktuellen Teuerungswelle müssen wir jede Gelegenheit nutzen, den Menschen in dieser Stadt Unterstützung zukommen zu lassen. Mit der Beratungsinsel ermöglichen wir allen DIF-Besucher*innen ohne Anmeldung und völlig kostenfrei Beratung zu aktuell essenziellen Themen wie Heizen, Wohnen, Arbeit “, erklärt Barbara Novak, Landesparteisekretärin der SPÖ Wien. „ Ich freue mich, wenn viele Menschen das Angebot wahrnehmen und uns auf der Donauinsel besuchen. “ Auf der Beratungsinsel bei der Brigittenauer Brücke finden Besucher*innen unter anderem den Fonds Soziales Wien, die Volkshilfe, KWP, Mieterhilfe, RecycleMe, AMS und WAFF.

Von Schlager bis K-Pop

Die musikalische Reise geht an diesem Festival-Samstag quer durch alle Genres weiter: Die koreanische K-Pop-Band Lightsum wird ebenso dem Publikum einheizen wie die Nockis auf der Schlagerbühne, die ihr 40-jähriges Bühnenjubiläum feiern. Als Headliner auf der Wien Energie/Radio Wien Festbühne wird Peter Cornelius stehen. Daneben gibt es für alle Generationen ein buntes Mitmachprogramm. Matthias Friedrich, Geschäftsführer Pro Event Team für Wien und Projektleiter des Donauinselfestes: „ Die vielen Besucher*innen und eingefleischten DIF-Fans machen das Donauinselfest zu einem unvergesslichen Erlebnis – und das seit Jahrzehnten. Heuer wollen wir noch stärker dafür sorgen, dass sie alle Teil des Festes werden. Viele Stationen quer über die Insel verteilt sowie eine Rätselrallye mit der DIF-App ‚dabei!‘ laden dazu ein! “

Die #dif22 Headliner am Samstag:

Bank-Austria/radio 88.6 Rock Bühne: We Salute You (AC/DC Tribute)

Friedensbühne: „Drop Bass Not Bombs“ Switch! Showcase feat. Skore b2b Pandora Replic b2b NC:Matic

Wien Energie/Radio Wien Festbühne: Peter Cornelius

OBI/kronehit Electronic Music Bühne: Mattn

Flughafen Wien/Radio Niederösterreich Schlagerbühne: Die Nockis

Ö1 Kulturzelt: Familie Lässig

W24 Wienerlied Bühne: Diem/Stickler

Wien Holding Erzählkunst Bühne: K-Pop Afterparty

FSG-GÖD/ARBÖ Radio Bühne: Hot Pants Road Club

younion-FSG Bühne: Jörg Danielsen’s Vienna Blues Association



Das gesamte Programm des Donauinselfests 2022 gibt es unter donauinselfest.at/Programm.

Das Donauinselfest

Das Wiener Donauinselfest ist das größte Open-Air-Festival in Europa mit freiem Eintritt. Bereits seit 39 Jahren wird auf der Donauinsel ein hochkarätiges Musik-, Action- und Fun-Programm geboten. Das Fest steht seit jeher für sozialen Zusammenhalt, ein leistbares und modernes Wien sowie den respektvollen Umgang miteinander. www.donauinselfest.at

Die sechs Presenting Partner des Donauinselfests 2022 sind: Wien Energie, UniCredit Bank Austria, OBI, Wiener Städtische Versicherung, Österreichische Lotterien und Wien Holding.

Bildmaterial finden Sie unter https://www.flickr.com/photos/donauinselfest/albums

Rückfragen & Kontakt:

Ecker & Partner Öffentlichkeitsarbeit

Kathrin Stoiser

Tel.: +43 699 11547044

presse @ donauinselfest.at