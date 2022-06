Walter Ruck als Wirtschaftsbund Wien Obmann wiedergewählt

98,8 Prozent für WK-Wien Präsident DI Walter Ruck

Wien (OTS) - Mit einer starken Mehrheit von 98,8 Prozent wurde WK-Wien Präsident DI Walter Ruck bei der heutigen Landesgruppenhauptversammlung des Wiener Wirtschaftsbundes erneut für weitere vier Jahre an der Spitze des Wirtschaftsbund Wien gewählt.

„Die Wahl ist Bestätigung meiner Arbeit in der Interessenvertretung und ich bedanke mich für das starke Votum als Vertrauensbeweis und nehme es gleichzeitig als Auftrag an. Wir werden weiterhin Ideenlieferant, Kooperationspartner, Sprachrohr und Umsetzer, für die Anliegen und Interessen der Wiener Unternehmerinnen und Unternehmer und den Wirtschaftsstandort sein", sagt der wiedergewählte Wirtschaftsbund Wien Obmann Walter Ruck.

Wien ist wieder vom Economist-Magazin als die lebenswerteste Stadt der Welt bestätigt worden. Dazu leisten Unternehmer:innen auch einen großen Beitrag, sei es mit Ihren Betrieben und Dienstleistungen, durch die Schaffung von Ausbildungs- und Arbeitsplätzen und natürlich mit Ihren Abgaben- und Steuerleistungen.

"Dieser Verantwortung als Impulsgeber und Mitgestalter werden wir weiter nachkommen und sogar intensivieren. Wir werden Wien weiterentwickeln und in der Interessenvertretung für Unternehmer:innen wird die Handschrift des Wiener Wirtschaftsbundes klar erkennbar sein. Ich freue mich gemeinsam mit meinem Team, Zukunftsideen in die Realität zu bringen. Als Unternehmer:innen wissen wir: Der Wert einer Idee liegt in Ihrer Umsetzung", so Walter Ruck.

#teamwirtschaftsbund ist gut aufgestellt

Neben dem Landesobmann Walter Ruck wurden auch seine Stellvertreterinnen und Stellvertreter im Vorstand gewählt: Markus Grießler, Maria Smodics-Neumann, Martin Prunbauer, Martin Heimhilcher, Margarete Gumprecht, Margarete Kriz-Zwittkovits und Karl Pisec als Finanzreferent komplettieren das breite Vorstandsteam. Zusammen mit mehr als 1000 Funktionärinnen und Funktionären des Wiener Wirtschaftsbundes sind sie auch zukünftig die treibende und umsetzende Kraft für die Wirtschaftsinteressen in den Bezirken, den Branchen und der Wiener Politik.

