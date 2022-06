PHARMIG gratuliert Präsidenten der Österreichischen Ärztekammer

Gemeinsamen Weg fortsetzen, um die Gesundheitsversorgung in Österreich zu verbessern und das Gesundheitssystem nachhaltig weiterzuentwickeln.

Wien (OTS) - Die PHARMIG – der Verband der pharmazeutischen Industrie Österreichs – beglückwünscht Herrn Dr. Johannes Steinhart zu seiner Wahl zum Präsidenten der Österreichischen Ärztekammer: „Wir gratulieren Herrn Dr. Steinhart zu seiner neuen Funktion und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihm. Ebenso beglückwünschen wir alle bestätigten und neu gewählten Mitglieder des Präsidiums. Mit der Österreichischen Ärztekammer verbindet uns das gemeinsame Ziel, unser Gesundheitssystem weiter zu verbessern, beispielsweise im Bereich der Versorgungsvielfalt und -sicherheit, aber auch im Bereich der Digitalisierung, der Datennutzung sowie der Stärkung des Forschungsstandorts Österreich. Herr Dr. Steinhart ist ein versierter Kenner des österreichischen Gesundheitssystems und hat sich im Rahmen seiner langjährigen Funktion als Vizepräsident der Ärztekammer auf Bundes- und Landesebene sowie in seinen unterschiedlichen Tätigkeiten als Arzt für das Wohl von Patientinnen und Patienten und der Gesundheitsversorgung eingesetzt“, sagt Alexander Herzog, Generalsekretär der PHARMIG.

Die Vertreter der PHARMIG, Präsident Philipp von Lattorff sowie Alexander Herzog, danken im Namen des Verbandes und seiner Mitglieder dem scheidenden Präsidenten Dr. Thomas Szekeres. Dazu von Lattorff: „Dr. Szekeres hatte stets einen Fokus auf ein konstruktives Miteinander, und zwar mit allen Partnern im Gesundheitswesen. Er hat sich außerordentlich bei wichtigen gesundheitspolitischen Themen engagiert, immer mit dem Ziel, die Rahmenbedingungen für die gesamte Ärzteschaft und damit aber auch die Versorgungssituation der Patientinnen und Patienten in Österreich zu verbessern. Ihm gebühren großer Dank und eine ebensolche Anerkennung.“

Vor allem in der gegenwärtigen Pandemie sind Ärztinnen und Ärzte nach wie vor gefordert und müssen, um Patientinnen und Patienten zu helfen oder zu therapieren, immer wieder an ihre Grenzen gehen. Dazu Herzog: „Der Einsatz der österreichischen Ärzteschaft in dieser Gesundheitskrise war und ist mehr als vorbildlich, zeigt aber auch auf, wo dringender Handlungsbedarf besteht, um die Gesundheitsversorgung in Österreich zu verbessern.“

Über die PHARMIG: Die PHARMIG ist die freiwillige Interessenvertretung der österreichischen Pharmaindustrie. Derzeit hat der Verband ca. 120 Mitglieder (Stand Juni 2022), die den Medikamenten-Markt zu gut 95 Prozent abdecken. Die PHARMIG und ihre Mitgliedsfirmen stehen für eine bestmögliche Versorgungssicherheit mit Arzneimitteln im Gesundheitswesen und sichern durch Qualität und Innovation den gesellschaftlichen und medizinischen Fortschritt.



