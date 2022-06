Konzert „Lieb und Leid“ am 29.6. im Amtshaus Hietzing

Wien (OTS/RK) - Am Mittwoch, 29. Juni, findet im „Großen Festsaal“ im Amtshaus Hietzing (13., Hietzinger Kai 1-3) ein bewegender Musik-Abend statt, der den Titel „Lieb und Leid“ trägt. Beginn der Veranstaltung ist um 19.30 Uhr. Der Bezirk fördert den Kultur-Termin. Der Eintritt ist gratis. Die Sängerin Hannah Fheodoroff und der Pianist Rafael Salas Chia haben speziell für diese Veranstaltung ein anspruchsvolles Programm arrangiert: „Klara und Robert Schumann, Alma und Gustav Mahler – Ihre oft komplizierte Beziehung in Liedern erzählt und mit zeitgenössischen Kompositionen ergänzt“. Von den Besucher*innen des Konzerts wird die Beachtung der geltenden Corona-Richtlinien erwartet. Das Büro-Team der Bezirksvorstehung Hietzing informiert über vielerlei kulturelle Aktivitäten im Amtshaus Hietzing: Telefon 4000/13 115. Anfragen werden auch via E-Mail beantwortet: post@bv13.wien.gv.at.

Allgemeine Informationen:

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse