SPÖ-Termine von 27. Juni bis 3. Juli 2022

Wien (OTS/SK) - MONTAG, 27. Juni 2022:

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Genial Dagegen“, kuratiert von Robert Misik, spricht Veronica Kaup-Hasler in einer YouTube Premiere „Aus Kreiskys Wohnzimmer“ zum Thema „Ohne Kunst und Kultur wird es still – Aufgaben der Kulturpolitik“. Nähere Informationen und Anmeldung finden Sie unter https://tinyurl.com/ycktnaxj.

DIENSTAG, 28. Juni 2022:

SPÖ-Abgeordnete Petra Bayr wird von 28. Juni bis 1. Juli 2022 am Plenary Meeting der European Commission against Racism and Intolerance(ECRI)in Straßburg teilnehmen.

MITTWOCH, 29. Juni 2022:

9.00 Uhr Der Bundesrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Großer Redoutensaal, Hofburg).

10.00 Uhr ÖVP-Korruptions-Untersuchungsausschuss (Nationalbibliothek, Camineum, Josefsplatz 1, 1010 Wien).

18.00 Uhr Im Rahmen der Reihe „Es ist ein gutes Land“, kuratiert von Wolfgang Maderthaner, findet die Veranstaltung „In memoriam Gerhard Roth – ‚Die Erinnerung ist eine Fata Morgana in der Wüste des Vergessens.‘“ mit Rudolf Scholten, Heinz Fischer, Wolfgang Petritsch, Peter Stephan Jungk, Cornelius Obonya und Hans Theessink statt. Nähere Informationen und Anmeldung finde Sie unter https://tinyurl.com/ycktnaxj.

DONNERSTAG, 30. Juni 2022:

9.00 Uhr ÖVP-Korruptions-Untersuchungsausschuss (Nationalbibliothek, Camineum, Josefsplatz 1, 1010 Wien).

18.00 Uhr Das Karl-Renner-Institut lädt zur Festveranstaltung „50 Jahre Karl-Renner-Institut“ mit der Präsidentin des Karl-Renner-Instituts und Zweiten Präsidentin des Nationalrats, Doris Bures und SPÖ-Bundesparteivorsitzender Dr.in Pamela Rendi-Wagner. Den Festvortrag „Das andere Ende der Geschichte“ hält Univ.-Prof. Dr. Philipp Ther, M.A. (Professor für Geschichte Ostmitteleuropas an der Universität Wien). Moderation der Veranstaltung. Mag.a Maria Maltschnig, Direktorin des Karl-Renner-Instituts. Musik kommt von Beatrix Neundlinger (Schmetterlinge) und Georg Herrnstadt (Schmetterlinge) gemeinsam mit Peter Marnul. Nähere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter https://tinyurl.com/5677wsyh.

FREITAG, 1. Juli 2022:

11.00 Uhr Die Zweite Präsidentin des Nationalrates und Präsidentin des Karl-Renner-Instituts Doris Bures spricht Eröffnungsworte bei der Veranstaltung „50 Jahre Staatsbürgerliche Politische Bildung im Parlament“ (Parlament, Hofburg). (Schluss) up/mp

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1010 Wien

Tel.: 01/53427-275

https://www.spoe.at/impressum/