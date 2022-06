21. Bezirk: Schau „Musikalische Palette“ endet am 28.6.

Gemälde von Corbani im Bezirksmuseum 21, Info: 0664/55 66 973

Wien (OTS/RK) - Seit Anfang April sind im Bezirksmuseum Floridsdorf (21., Prager Straße 33, Mautner Schlössl) beeindruckende Bilder der italienischen Malerin Rosalia Corbani zu sehen. Vormals war die in Cremona ansässige Künstlerin als Ärztin tätig und widmet sich im Ruhestand einzig und allein dem kreativen Schaffen. Die Malerin zeigt in dieser Ausstellung ausschließlich Arbeiten mit Musiker-Motiven. Jedes der wirkungsvollen farbkräftigen Gemälde steht in Verbindung mit einer besonderen Melodie. Bald geht die Kunstwerke-Schau mit dem Titel „Musikalische Palette“ zu Ende: Nur mehr am Sonntag, 26. Juni, von 10.00 bis 12.00 Uhr, und am Dienstag, 28. Juni, von 15.00 bis 17.00 Uhr, ist die kostenlose Besichtigung möglich. Erteilung von Auskünften: Telefon 0664/55 66 973 (Museumsleiter: Ferdinand Lesmeister).

Zu den Bildern von Rosalia Corbani meinen die Organisator*innen der Kunst-Ausstellung: „Bei der Betrachtung entstehen intensive emotionale Eindrücke“. Besucher*innen des Museums sollen die geltenden Corona-Regeln beachten. Die ehrenamtlich aktiven Bezirkshistoriker*innen kooperieren bei dem Projekt mit den Partnern „Österreichisch-Italienische Gesellschaft“ und „Associazione Artisti Cremonesi“. Kontaktaufnahme via E-Mail: austria-italia@gmx.at.

Allgemeine Informationen:

Bezirksmuseum Floridsdorf: www.bezirksmuseum.at

Veranstaltungen im 21. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/floridsdorf/

