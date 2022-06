eCommerce Day 2022: Wichtigster Onlinehandelskongress des Landes versammelte Retail Rockstars & Gamechanger in Wien

Mehr als 300 Teilnehmer:innen beim Gipfeltreffen der heimischen eCommerce-Branche. Austrian Trustmark Awards an Hornbach, Lampenwelt und Julius Meinl am Graben verliehen.

Wien (OTS) - Am Mittwoch, 22. Juni, war es wieder soweit: Das Who is Who der heimischen Handelsbranche kam beim eCommerce Day des Handelsverbandes im Nordlicht Wien zusammen. HV-Präsident Stephan Mayer-Heinisch und HV-Geschäftsführer Rainer Will eröffneten die 22. Ausgabe des wichtigsten österreichischen Onlinehandelskongresses, Puls4-Anchor Werner Sejka moderierte charmant durch das Tagesprogramm. Die Themenpalette reichte von Influencer Marketing im eCommerce über neue Shopsysteme, Nachhaltigkeit als Megatrend und innovative Paymentlösungen bis hin zu Corporate Podcasts, Live Shopping und Retourenmanagement 3.0.

Unter dem Kongressmotto #gamechanger sorgten phänomenale Branchenexpert:innen mit ihren Keynotes, Best Practices, im Fireside Chat sowie bei den Podiumsdiskussionen für Begeisterung bei den mehr als 300 Teilnehmer:innen. Live on Stage waren dieses Mal u.a. der YouTube-Star, Influencer und Kabarettist Michael Buchinger, Post-Vorstandsmitglied Peter Umundum, Google Österreich-Chefin Christine Antlanger-Winter, shöpping-Geschäftsführer Robert Hadzetovic, Kunstgenie Marcin Glod, Influencerin Vada Müller, Johannes Weinzierl (Hartlauer), Rainer Rauch (Mode Roth), Bernhard Moser (dm), Silvia Kollmann (Mercateo), Eustachius Kreimer (Kastner & Öhler), Harald Gutschi (UNITO/Otto), Diana Cappel (SAP), Eugen Prosquill (Warda Network), Rainer Friedl(Emakina), Josef Grabner (LINK Mobility), Nick Holscher (Connected Retail by Zalando), Maimuna Mosser (IKEA), Michael Jahn (FIEGE Austria), Sebastian Hörmann (Palmers), Franz Tretter (hello again), Nikolaus Köchelhuber (EY), Piotr Kwasniak (Mastercard), Christian Steinwender (Concardis Nets Group), Lili Pajer (Google Austria), Christian Pirkner (Blue Code), Michael Sahlender (Mirakl), Stefanie Ahammer (VISA), Lukas Wieser (MyFlexbox) und Wolfgang Ziniel (KMU Forschung Austria) sowie Isabel Lamotte (Handelsverband). In der traditionellen Startup Session durften die Vertreter:innen von hello again, Mazing, Playbrush, SignD, Userwerk und Youbuyda pitchen was das Zeug hält.

Austrian Trustmark Awards 2022 gehen an Hornbach, Lampenwelt und Julius Meinl am Graben

Ein Highlight der Veranstaltung war die Verleihung des heiß begehrten Austrian Trustmark Awards 2022 unter der Schirmherrschaft von Mastercard durch Piotr Kwasniak (Head of Business Development Digital, Mastercard) und Rainer Will für herausragende, innovative eCommerce- und Omnichannel-Lösungen.

Gewinner in der Kategorie "Best Mobile Performance": Julius Meinl am Graben

"Wir freuen uns außerordentlich, dass wir heuer den Trustmark Award in der Kategorie ‚Best Mobile Performance‘ gewonnen haben. Es zeigt uns, dass wir mit unserer Strategie unseren Online-Shop und die Website auf die Bedürfnisse der mobilen User auszurichten, den richtigen Weg eingeschlagen haben", so Udo Kaubek, Geschäftsführer von Julius Meinl am Graben.

Gewinner in der Kategorie "Best Omnichannel Experience": Hornbach

"Wir sind sehr stolz darauf, dass Hornbach erneut mit dem Austrian Trustmark Award in der Kategorie ‚Best Omnichannel Experience‘ ausgezeichnet wurde. Wir stecken viel Herzblut in die Vernetzung von stationär und digital und sehen uns erneut darin bestätigt, dass wir unseren Kunden das bestmögliche Service offline als auch online bieten. Unser Ziel ist ein kanalübergreifendes Einkaufserlebnis auf höchster Qualitätsstufe", sagt Martin Buda, Webshopmanager von Hornbach Österreich.

Gewinner in der Kategorie "Best Online Shop": Lampenwelt

"Wir freuen uns sehr, dass wir bereits zum zweiten Mal den Austrian Trustmark Award in der Kategorie ‚Best Online Shop‘ gewonnen haben. Als One-Stop-Shop und House of Brands für jeden Bedarf rund ums Thema Licht bieten wir ein breites Sortiment mit rund 400 Marken, Beratung vom Fach sowie facettenreiche Inspiration. Dafür schätzen uns über 5 Millionen zufriedene Kunden", erklärt Thomas Rebmann, Gründer und CEO der Lampenwelt GmbH.

Der Handelsverband und Mastercard gratulieren den drei Gewinnern herzlich. Der eCommerce Day 2022 wurde großzügig unterstützt von den Platin-Sponsoren Österreichische Post, Salesforce, Sintra Consulting, Google & Mastercard sowie den Gold-Partnern Bluecode, Coeo, CRIF, DHL, Fiege, LINK Mobility, MyFlexbox, Nexi, OÖ Nachrichten, Visa und Zalando Connected Retail.

Den vollständigen Nachbericht sowie Pressefotos vom Event finden Sie HIER.





